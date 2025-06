MotoGP Aragona 2025, le pagelle di Alcaniz

Le pagelle del Gran Premio di Aragona ad Alcaniz: Marc Marquez è il re dell'Aragona, Alex il suo vassallo. Si rivede Pecco Bagnaia, bravi Acosta e Morbidelli. Giornata da dimenticare per Zarco, Binder, Quartararo e Vinales, tutti giù per terra!

MARC MARQUEZ - VOTO 10 - Austin, Sacshenring e Aragon. Per entrare al circuito citofonare ''Marquez''. Oggi Marc è stato perfetto. Ha gestito, allungato quando doveva e vinto in tranquillità: chapeau.

ALEX MARQUEZ - VOTO 9 - Bravo per tutta la gara, ha martellato a un buon ritmo dal primo all'ultimo giro, senza quell'alieno di suo fratelo avrebbe vinto bene, riuscendo a non far avvicinare mai troppo Bagnaia.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 8,5 - Sprazzi di Pecco Bagnaia zampillano da questa domenica di Aragon. Il bicampione MotoGP modifica i freni e ritrova un po' della sua competitività. Lo aspettiamo.

PEDRO ACOSTA - VOTO 8 - Come Pecco, anche Pedrito ha ripreso a mostrare bagliori di classe, proprio lottando con Bagnaia nelle fasi iniziali. Poi la KTM ha divorato la gomma, e si è accontentato della P4.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 7,5 - Nel complesso non un ottimo ritmo per Frankie, ma che ''cazzimma'' nella lotta contro Aldeguer! Sembrava dovesse soccombere ma alla fine l'ha avuta vinta!

MARCO BEZZECCHI - VOTO 8 - Un'altra bellissima rimonta per il Bez, peccato per quella sfortunata Q1 nella quale non ha raccolto quanto poteva e doveva. Il feeling con l'Aprilia comunque, cresce digara in gara!

BRAD BINDER - VOTO 4 - Oggi si è rivisto il vecchio Binder, almeno fino alla caduta, avvenuta mentre era in scia al compagno Acosta e cercava di limitare la perdita di grip all'anteriore della sua KTM.

FABIO QUARTARARO - VOTO 4 - Un weekend storto in cui è tornato ad avere vecchi problemi di feeling. La caduta, però, è frutto di un suo errore. Chiudere e ripartire dalle cose buone fatte l'ultimo mese.

MAVERICK VINALES - VOTO 4 - Stava facendo una buona gara, purtroppo la scivolata è arrivata proprio nel suo momento migliore, dopo il giro veloce e mentre stava per riprendere Joan Mir. Un gran peccato.

I voti degli altri

FERMIN ALDEGUER - VOTO 7 - Ci fa divertire con Morbidelli in pista, meglio ieri che oggi però.

JOAN MIR - VOTO 7 - Non scordiamoci mai che è un campione del mondo... oggi buona P7, lottando.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 5,5 - Il più spento tra i ducatisti, oggi ha faticato non poco.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 6,5 - Buon risultato la top ten per Raul che sta via via crescendo di livello

ALEX RINS - VOTO 6 - Alla fine della fiera la migliore Yamaha è la sua. Perde, però la lotta con Raul.

ENEA BASTIANINI - VOTO 6 - Non è certamente l'Enea che ci attendiamo, ma fa un passettino in avanti.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 6,5 - Ottima prova per il test rider Yamaha, a punti senza errori.

JACK MILLER - VOTO 5 - Passo indietro per l'australiano, solo 14° e alle spalle di due Yamaha.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 5 - Il peggiore della casa di Iwata, arriva accoppiato con Miller

SOMKIAT CHANTRA - VOTO 5 - 37'' incassati da Marquez, 10'' da chi lo precede. Poco da aggiungere.

LORENZO SAVADORI - VOTO 6 - Fa il suo ma lo abbiamo visto in weekend migliori, oggi un po' opaco.

JOHANN ZARCO - VOTO 4 - Dopo due GP sugli scudi, resta nelle retrovie fino alla caduta e al ritiro.

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/06/2025