MotoGP Aragona 2025. Marquez imprendibile per chiunque. Bagnaia ancora lontano

Il weekend del Gran Premio di Aragona ad Alcaniz si apre con un clima caldo e un Marc Marquez ancor di più. Il leader del mondiale è stato l'unico pilota di tutta la griglia a scendere sotto al muro del'1'47, firmando un 1:46.974 che non è solo il miglior tempo della mattinata, ma anche un crono di circa un secondo migliore di quello firmato da chiunque altro. Al secondo posto, infatti, si è piazzato suo fratello Alex, che ha incassato la bellezza di 970 millesimi di secondo; poco oltre si sono fermati Marco Bezzecchi (Aprilia) e Alex Rins (Yamaha), con 1'' netto di ritardo dal campione iberico. Il quinto tempo è stato appannaggio di Maverick Vinales (KTM), e siamo già oltre l'1'48, davanti al compagno di marca Pedro Acosta e all'altro connazionale Joan Mir (Honda). Fermin Aldeguer si è piazzato ottavo con la Ducati del team Gresini Racing, mentre il secondo miglior italiano è stato Franco Morbidelli, nono e staccato di più di 1''3 da Marquez. E Pecco Bagnaia? Il due volte iridato e compagno di team del capofila è solo 10° a 1''5 dalla vetta e con evidenti problemi di guida in sella alla GP25. 11° il poleman delle ultime tre gare, il francese Fabio Quartararo su Yamaha, così come il ''podioman'' delle ultime due, Johann Zarco su Honda. Chiudono la top 15 Brad Binder (KTM), Jack Miller (Yamaha) e il test rider Augusto Fernandez (Yamaha), staccati di 2''5 da Marc. Male Fabio Di Giannantonio (16°) ed Enea Bastianini (18°), mentre è assente Luca Marini, infortunatosi la scorsa settimana nei test Honda svolti a Suzuka.

Marc Marquez imprendibile, Alex si avvicina

La musica non cambia nel pomeriggio aragonese, con Marc Marquez che toglie altri tre decimi al suo tempo della mattinata per restare primo per distacco in 1:46.397. Stavolta il fratello Alex è a soli due decimi e spicci (ma va detto che Marc ha ottenuto il suo tempo con ampio margine sulla fine della sessione, con pista meno gommata e senza riprovarci nel finale...) mentre Maverick Vinales - primo degli altri, con la KTM - insegue a quasi 6 decimi. Stesso identico tempo per Joan Mir (Honda), che ottiene un ottimo quarto posto virtuale, mentre Pedro Acosta è quinto in 1:47 netti. Si qualificano alla Q2 abbastanza agevolmente anche Johann Zarco (Honda) e Brad Binder (KTM), mentre a chiudere la top ten ci sono le tre Ducati di Fermin Aldeguer, Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli. Bagnaia ha dimezzato il ritardo dalla vetta rispetto al mattino, ma 8 decimi sono comunque un cospicuo distacco dal compagno di team. Di positivo, di fatto, c'è solo la qualificazione diretta in Q2.

Tre italiani esclusi di poco! Delusione Quartararo.

A fare le spese della tagliola delle perqualifiche sono, in primis, tre itliani: Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, i primi tre esclusi dal segmento decisivo delle qualifiche, che domani dovranno fare ricorso alla Q1 per provare ad arpionare una buona posizione in griglia. Dietro di loro gli iberici Raul Fernandez (Aprilia) e Alex Rins (Yamaha), mentre la nota dolente del pomeriggio - e di tutta la giornata - è Fabio Quartararo, che dopo tre pole consecutive a Jerez, Le Mans e Silverstone, dovrà faticare per passare il turno preliminare domattina. Bravo Lorenzo Savadori, ancora sostituto di Martin, che si mette dietro due piloti ufficiali come Oliveira e Chantra.

