MotoGP Aragona 2025. la legge di Marquez, sua la sprint di Alcaniz. Bagnaia sprofonda

Il sabato del Gran Premio di Aragona ad Alcaniz parte con la slita musica. Al termine di una sessione di qualifica più tirata di quanto ci si sarebbe atteso, Marc Marquez ha conquisato la pronosticata pole position, riuscendo a ritoccare il record della pista: 1:45.704 per lui, che rifila 260 millesimi al fratello Alex e 280 a Franco Morbidelli, per una prima fila tutta Ducati. Fatica ma riesce a cogliere un buon quarto posto Francesco Bagnaia, in ripresa rispetto al comlpicato venerdì firma un 4° posto a 6 decimi dal compagno, e in secnoda fila ottiene la compagnia delle KTM di Pedro Acosta e Brad Binder. Terza fila per il rookie Fermin Aldeguer (Ducati), davanti a Maverick Vinales (KTM) e Fabio Quartararo (Yamaha), mentre in quarta prendono posto Fabio Di Giannantonio (Ducati), Joan Mir (Honda) e Johann Zarco (Honda). Dalla Q2 erano saliti Quartararo e Di Giannantonio, bravi a estromettere Raul Fernandez (Aprilia), Jack Miller (Yamaha) e Alex Rins (Yamaha), tutti occupanti della quinta fila. Sesta fila per Enea Bastianini (KTM), Augusto Fernandez (Yamaha) e Lorenzo Savadori (Aprilia), mentre chiudono la classifica una sfortunato Marco Bezzecchi (caduto e incapace di sfruttare l'ultimo tentativo buono) e Somkiat Chantra (Honda).

He had to work hard for that one but we've got the fastest-ever lap around Aragon 🔥



Courtesy of @marcmarquez93 ✅#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/jty3CyeqAi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 7, 2025

La legge dei Marquez! Marc Sprint davanti ad Alex!

Non è lineare neanche lo svolgimento della Sprint per Marc Marquez, ma alla fine vince sempre lui. Il fratello Alex era scattato meglio al via e ha mantenuto la testa fino a 5 giri dal finale, quando Marc con una staccata infinita lo ha passato e se n'è andato senza grossi problemi. Arriva l'ennesima doppietta per i due fratelli terribili di questa MotoGP, la settima affermazione su otto gare Sprint per Marc, e il podio è tutto spagnolo e tutto Ducati grazie a Fermin Aldeguer (da sottolineare, due piloti del team Gresini Racing in P2 e P3) che nelle asi finali di gara supera Franco Morbidelli e si prende la medaglia di bronzo della gara veloce. Morbido lotta con Acosta negli ultimi due giri e riesce a difendersi da un pimpante Pedro Acosta, quinto, e a un bravo Fabio Di Giannantonio, sessto (anche qui, P4 e P6 per il VR46 Racing). Chiudono la zona punti Maverick Vinales (KTM), l'ottimo Bezzecchi, che risale dall'ultima alla ottava piazza, e Brad Binder. Gara pessima per Bagnaia, partito malino e risuscchiato prima in ottava posizione, poi in tredicesima dopo un lungo. Alla fine è solo 12° l'alfiere Ducati, alle spalle anche di Raul Fernandez e di un altro deluso, Fabio Quartararo, 11°. La lotta iridata è ormai una cosa privata della famiglia Marquez, con Marc che allunga a +27 su Alex in classifica e si assicura la vetta della graduatoria anche al termine della gara domenicale.

Risultati Qualifiche MotoGP Aragona 2025

Risultati Gara Sprint MotoGP Aragona 2025

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/06/2025