Accessori moto

WP, nuova finitura Tecterra per le forcelle con tecnologia PVD per migliori prestazioni

Avatar di Filippo Vendrame, il 17/04/26

1 ora fa - Nuove colorazioni e tecnologia PVD per le forcelle WP

Arrivano nuove colorazioni per gli steli forcella e per i piedini di fissaggio dell’asse ruota

Personalizzare la propria moto è parte importante dell'esperienza del motociclista. Il mercato dei prodotti aftermarket è particolarmente dinamico e permette di trovare praticamente ogni cosa per rendere la propria due ruote un oggetto unico. Da WP Pro Components arriva adesso un'interessante novità e cioè nuove colorazioni inedite per gli steli forcella e per i piedini di fissaggio dell’asse ruota.

La nuova tecnologia PVD

Dietro alle nuove colorazioni c'è molto di più che un semplice colore ma andiamo con ordine. Arriva dunque la nuova finitura Tecterra, un nome che nasce dalla fusione di Technology (Tech) e Terra. Si tratta di una colorazione per gli steli della forcella che si presenta con una decisa tonalità bronzo. Pure i piedini asse ruota e i tappi superiori hanno ricevuto aggiornamenti cromatici. In tale modo è possibile garantire un’estetica uniforme e coerente su tutti i componenti.

Ma come detto, c'è molto di più che un semplice nuovo colore. Infatti, è stata adottata la nuova tecnologia PVD (Physical Vapor Deposition) che prevede il ''deposito di composti metallici sulla superficie esterna degli steli forcella, creando uno strato estremamente duro, uniforme e duraturo, in grado di migliorare sensibilmente resistenza all’usura e prestazioni''. Il risultato è un rivestimento oltre il 100% più duro rispetto alle tradizionali cromature.

Ma c'è di più dato che i rivestimenti PVD riducono l’attrito e incrementano la resistenza all’usura, favorendo così una scorrevolezza superiore e una maggiore longevità dei componenti. Oltre a tutto questo, l'utilizzo di tale tecnologia permette di ridurre la manutenzione, offrendo un’elevata resistenza alla corrosione e al degrado superficiale. In definitiva, garantisce prestazioni costanti nel tempo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/04/2026
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