WP, arriva (in UK) il kit di sospensioni Pro per KTM 390 Enduro e Adventure

WP, tra i brand leader nel settore delle sospensioni, ha annunciato l’introduzione sul mercato di un nuovo kit sospensioni dedicato alle KTM 390 Enduro e Adventure. Al momento, il kit è disponibile nel Regno Unito, ma scommetterei che i componenti saranno presto in vendita anche qui in Italia. Questa novità, assicura WP, migliora in modo significativo le prestazioni della piccole adventure sia su asfalto sia in off-road.

Da cosa è composto il kit sospensioni WP per KTM 390 Enduro e Adventure

Il nuovo pacchetto WP Pro Components è composto da due elementi:

XPLOR Pro 6500 Cartridge per la forcella

XPLOR Pro 6746 Shock

Entrambi ereditano la tecnologia utilizzata nei componenti “Pro” destinati alle moto da rally e da enduro professionali.

Forcella – XPLOR Pro 6500 Cartridge

Il kit a cartuccia aperta (open cartridge) è progettato per sostituire le parti interne della forcella originale, migliorando controllo e sensibilità. Offre:

regolazioni per compressione , estesione e precarico molla

molle intercambiabili a seconda del peso del pilota

riduzione degli attriti interni per una risposta più fluida

maggior stabilità termica grazie alla camera idrogeno ottimizzata

L’installazione prevede la sostituzione completa delle cartucce, mantenendo steli e foderi.

Ammortizzatore posteriore – XPLOR Pro 6746

Il ''mono'' offre specifiche da moto di categoria superiore:

regolazioni separate per alta e bassa velocità di compressione

regolazione dell' estensione

precarico molla regolabile

costruzione con materiali premium e peso contenuto

Il kit è composto da cartuccia forcella e monoammortizzatore

Il montaggio sostituisce interamente l’ammortizzatore posteriore, mantenendo i collegamenti al telaio e il leveraggio standard.

Quali parti vengono sostituite

In sintesi, l’upgrade WP per 390 Enduro e Adventure interviene così:

nella forcella vengono sostituite tutte le componenti interne con quelle del kit XPLOR Pro 6500;

al posteriore, l’ammortizzatore di serie viene rimpiazzato integralmente dal nuovo XPLOR Pro 6746;

restano invariati attacchi, link e perni originali.

Prezzo e disponibilità

Il kit WP Suspension per KTM 390 Adventure è ordinabile da ottobre 2025 tramite i rivenditori autorizzati WP del Regno Unito.

Prezzi ufficiali nel mercato inglese:

XPLOR Pro 6500 Cartridge (forcella) – £700 (805 euro)

XPLOR Pro 6746 Shock (ammortizzatore) – £1.137 (1.310 euro)

Non è ancora stata comunicata la disponibilità per il mercato europeo o italiano, né i prezzi comprensivi di IVA e montaggio.

I vantaggi del kit WP Pro Components

Numerosi i benefici promessi da WP:

Maggiore controllo e possibilità di regolazione Comfort e sensibilità migliorati – Le asperità vengono assorbite con più efficacia. Stabilità anche nelle condizioni più difficili – La costanza di rendimento termico mantiene uniforme il comportamento della moto.

Pubblicato da Fabio Meloni, 09/10/2025