WP, arriva (in UK) il kit di sospensioni Pro per KTM 390 Enduro e Adventure

Avatar di Fabio Meloni, il 09/10/25

1 ora fa - È composto da cartuccia aperta per la forcella e da monoammortizzatore

WP, tra i brand leader nel settore delle sospensioni, ha annunciato l’introduzione sul mercato di un nuovo kit sospensioni dedicato alle KTM 390 Enduro e Adventure. Al momento, il kit è disponibile nel Regno Unito, ma scommetterei che i componenti saranno presto in vendita anche qui in Italia. Questa novità, assicura WP, migliora in modo significativo le prestazioni della piccole adventure sia su asfalto sia in off-road.

Da cosa è composto il kit sospensioni WP per KTM 390 Enduro e Adventure

Il nuovo pacchetto WP Pro Components è composto da due elementi:

  • XPLOR Pro 6500 Cartridge per la forcella 

  • XPLOR Pro 6746 Shock

Entrambi ereditano la tecnologia utilizzata nei componenti “Pro” destinati alle moto da rally e da enduro professionali.

Forcella – XPLOR Pro 6500 Cartridge

Il kit a cartuccia aperta (open cartridge) è progettato per sostituire le parti interne della forcella originale, migliorando controllo e sensibilità. Offre:

  • regolazioni per compressione, estesione e precarico molla

  • molle intercambiabili a seconda del peso del pilota

  • riduzione degli attriti interni per una risposta più fluida

  • maggior stabilità termica grazie alla camera idrogeno ottimizzata

L’installazione prevede la sostituzione completa delle cartucce, mantenendo steli e foderi.

Ammortizzatore posteriore – XPLOR Pro 6746

Il ''mono'' offre specifiche da moto di categoria superiore:

  • regolazioni separate per alta e bassa velocità di compressione

  • regolazione dell'estensione

  • precarico molla regolabile

  • costruzione con materiali premium e peso contenuto

  • Il kit è composto da cartuccia forcella e monoammortizzatore

Il montaggio sostituisce interamente l’ammortizzatore posteriore, mantenendo i collegamenti al telaio e il leveraggio standard.

Quali parti vengono sostituite

In sintesi, l’upgrade WP per 390 Enduro e Adventure interviene così:

  • nella forcella vengono sostituite tutte le componenti interne con quelle del kit XPLOR Pro 6500;

  • al posteriore, l’ammortizzatore di serie viene rimpiazzato integralmente dal nuovo XPLOR Pro 6746;

  • restano invariati attacchi, link e perni originali.

Prezzo e disponibilità

Il kit WP Suspension per KTM 390 Adventure è ordinabile da ottobre 2025 tramite i rivenditori autorizzati WP del Regno Unito.
Prezzi ufficiali nel mercato inglese:

  • XPLOR Pro 6500 Cartridge (forcella) – £700 (805 euro)

  • XPLOR Pro 6746 Shock (ammortizzatore) – £1.137 (1.310 euro)

Non è ancora stata comunicata la disponibilità per il mercato europeo o italiano, né i prezzi comprensivi di IVA e montaggio.

I vantaggi del kit WP Pro Components

Numerosi i benefici promessi da WP:

  1. Maggiore controllo e possibilità di regolazione

  2. Comfort e sensibilità migliorati – Le asperità vengono assorbite con più efficacia.

  3. Stabilità anche nelle condizioni più difficili – La costanza di rendimento termico mantiene uniforme il comportamento della moto.

Pubblicato da Fabio Meloni, 09/10/2025
