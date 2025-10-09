WP, arriva (in UK) il kit di sospensioni Pro per KTM 390 Enduro e Adventure

WP, tra i brand leader nel settore delle sospensioni, ha annunciato l’introduzione sul mercato di un nuovo kit sospensioni dedicato alle KTM 390 Enduro e Adventure. Al momento, il kit è disponibile nel Regno Unito, ma scommetterei che i componenti saranno presto in vendita anche qui in Italia. Questa novità, assicura WP, migliora in modo significativo le prestazioni della piccole adventure sia su asfalto sia in off-road.
Da cosa è composto il kit sospensioni WP per KTM 390 Enduro e Adventure
Il nuovo pacchetto WP Pro Components è composto da due elementi:
XPLOR Pro 6500 Cartridge per la forcella
XPLOR Pro 6746 Shock
Entrambi ereditano la tecnologia utilizzata nei componenti “Pro” destinati alle moto da rally e da enduro professionali.
Forcella – XPLOR Pro 6500 Cartridge
Il kit a cartuccia aperta (open cartridge) è progettato per sostituire le parti interne della forcella originale, migliorando controllo e sensibilità. Offre:
regolazioni per compressione, estesione e precarico molla
molle intercambiabili a seconda del peso del pilota
riduzione degli attriti interni per una risposta più fluida
maggior stabilità termica grazie alla camera idrogeno ottimizzata
L’installazione prevede la sostituzione completa delle cartucce, mantenendo steli e foderi.
Ammortizzatore posteriore – XPLOR Pro 6746
Il ''mono'' offre specifiche da moto di categoria superiore:
regolazioni separate per alta e bassa velocità di compressione
regolazione dell'estensione
precarico molla regolabile
costruzione con materiali premium e peso contenuto
Il kit è composto da cartuccia forcella e monoammortizzatore
Il montaggio sostituisce interamente l’ammortizzatore posteriore, mantenendo i collegamenti al telaio e il leveraggio standard.
Quali parti vengono sostituite
In sintesi, l’upgrade WP per 390 Enduro e Adventure interviene così:
nella forcella vengono sostituite tutte le componenti interne con quelle del kit XPLOR Pro 6500;
al posteriore, l’ammortizzatore di serie viene rimpiazzato integralmente dal nuovo XPLOR Pro 6746;
restano invariati attacchi, link e perni originali.
Prezzo e disponibilità
Il kit WP Suspension per KTM 390 Adventure è ordinabile da ottobre 2025 tramite i rivenditori autorizzati WP del Regno Unito.
Prezzi ufficiali nel mercato inglese:
XPLOR Pro 6500 Cartridge (forcella) – £700 (805 euro)
XPLOR Pro 6746 Shock (ammortizzatore) – £1.137 (1.310 euro)
Non è ancora stata comunicata la disponibilità per il mercato europeo o italiano, né i prezzi comprensivi di IVA e montaggio.
I vantaggi del kit WP Pro Components
Numerosi i benefici promessi da WP:
Maggiore controllo e possibilità di regolazione
Comfort e sensibilità migliorati – Le asperità vengono assorbite con più efficacia.
Stabilità anche nelle condizioni più difficili – La costanza di rendimento termico mantiene uniforme il comportamento della moto.