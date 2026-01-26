TVS eFX 3O concept, depositato in India il brevetto di design

TVS eFX 3O Concept - La Casa di Chennai ha depositato in India il brevetto per il design della eFX 3O, naked elettrica vista a EICMA 2025 in veste di prototipo. Con un possibile lancio tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, la eFX 3O è la prima, vera moto elettrica di TVS.

TVS eFX 3O concept, potrebbe arrivare in versione definitva entro la fine del 2026

Il concept ha uno stile ispirato alla famiglia Apache, tanto da apparire come una versione ''green'' della naked Apache RTR 310 (che qui in Italia si chiama soltanto RTR 310). Ha faro anteriore a LED a forma di C, mentre il codino è particolarmente snello. Il modello esposto in Fiera era dotato di forcella ''rovesciata'' con finitura dorata.

La posizione di guida è grintosa, con busto moderatamente proteso, e il brevetto conferma la presenza di un monoammortizzatore. I cerchi sembrano essere di 17'' con quello posteriore ''pieno'' e abbinato a una gomma di sezione generosa. L’impianto frenante prevede dischi a margherita su entrambe le ruote, probabilmente abbinati a ABS a due canali.

TVS eFX 3O concept, caratteristico il faro anteriore a ''doppia C''

La TVS eFX 3O sarà probabilmente equipaggiata con vari ADAS e un sistema dashcam integrato, oltre a display TFT, riding mode e connettività avanzata. Il pacchetto ADAS potrebbe includere monitoraggio dell’angolo cieco, avvisi di collisione e segnalazioni per i sorpassi, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Le specifiche tecniche non sono ancora state comunicate, ma la eFX 3O dovrebbe adottare una batteria di grandi dimensioni per garantire accelerazione, autonomia e velocità massima in linea con le aspettative. Potrebbe forse utilizzare la batteria da 5,3 kWh dell scooter iQube ST, che ha un’autonomia superiore ai 200 km. In ogni caso, TVS ha dichiarato che introdurrà range booster da 1 kWh, capaci di aggiungere 40–50 km di autonomia.

TVS eFX 3O concept, tra gli elementi distintivi c'è il cerchio posteriore ''pieno''

Sul mercato, la eFX 3O andrà a competere direttamente con Ola Roadster X+ e Royal Enfield Flying Flea C6.

