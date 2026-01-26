Suzuki GSX-8S e GSX-8S Evo 2026, prezzi e colori

Suzuki GSX-8S e GSX-8S Evo 2026 - Col 2026, la Casa di Hamamatsu ha messo mano alle colorazioni di molti suoi modelli, in tanti casi ritoccando anche il prezzo. Vengono in mente per esempio le V-Strom 800 e le V-Strom 1050 2026, diverse nell'aspetto e più convenienti che in passato. Anche la sportiva stradale GSX-8S ha guadagnato una rinfrescata con nuove livree, con la scheda tecnica che è rimasta invariata: bicilindrico in linea di 776 cc da 83 CV e 78 Nm, sella a 810 mm da terra, 205 kg in ordine di marcia. Continua a essere proposta in versione standard o Evo, quest'ultima con scarico Akrapovic, cover a effetto monoposto e adesivo per il serbatoio.

GSX-8S 2026 è proposta in:

Blu Miami

Bianco Oslo

Nero Parigi

Suzuki GSX-8S e GSX-8S Evo 2026; qui la standard in blu

Suzuki GSX-8S e GSX-8S Evo 2026; qui la Evo in nero

Sono già in vendita, la standard con prezzo in promozione: 8.890 euro f.c. anziché 9.890. Confermato invece il prezzo della Evo di 10.190 euro franco concessionario.

