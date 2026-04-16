Sherco EnduroGP Replica: due versioni, prestazioni da gara

Sherco ha appena lanciato una novità davvero molto interessante. Infatti, il marchio ha svelato i suoi modelli EnduroGP Replica. Attenzione, però, non è la classico slogan per indicare versioni speciali di moto enduro con qualche accessorio in più e una grafica ispirata alle moto da gara. Infatti, questi modelli sono quanto di più vicino si possa trovare a una moto da corsa ufficiale senza per forza dover competere in una stagione di EnduroGP. Infatti, come racconta direttamente Sherco, ha deciso di offrire agli appassionati una vera replica delle moto impegnate nel Campionato mondiale di enduro.

Due le versioni proposte: c'è la 300 SE EnduroGP Replica, legata a Steve Holcombe, e la 300 SEF EnduroGP Replica, associata a Hamish Macdonald. La prima è una due tempi di 300cc di cilindrata, mentre la seconda una quattro tempi sempre di 300 cc.

Sherco EnduroGP Replica 300

Le specifiche tecniche

I modelli EnduroGP Replica di Sherco sono dotati di una forcella Kayaba semi-factory Kashima con steli trattati DLC e di un ammortizzatore posteriore Kayaba semi-factory con tripla regolazione e stelo DLC. Si tratta di componenti derivati direttamente dal mondo delle competizioni che permettono alla moto di esprimere il massimo delle prestazioni anche sui terreni più insidiosi, offrendo un feedback più preciso e un maggiore controllo. La lista dei componenti ''speciali'' che caratterizzano queste moto Replica è davvero lunga. Abbiamo, per esempio, il silenziatore Akrapovič sulla 2 tempi o l'intero sistema di scarico sempre di Akrapovič sulla 4 tempi.

Ci sono poi Mozzi 4GD CNC blu anteriori e posteriori, Piastre forcella Factory CNC, Disco anteriore Galfer da 270 mm con staffa di spostamento, Disco posteriore Galfer, Protezione motore Xtrem nera, Pedane Factory CNC, Manubrio Scar, Kit grafico EnduroGP con numeri pilota, Adesivo telaio serie limitata numerata, Sella specifica con tasca e Paramani Polisport specifici. Inoltre, piccola chicca, ogni moto è accompagnata da una maglia replica firmata da Steve Holcombe o Hamish Macdonald ed è numerata.

Complessivamente, saranno prodotti 100 modelli della moto a 2 tempi e 40 esemplari di quella a 4 tempi.

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