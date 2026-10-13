Shark SKWAL iCUP, nuovo casco con LED ispirato al motorsport

Novità da parte di Shark che amplia la sua gamma di caschi moto con LED. Debutta infatti il nuovo casco integrale Shark SKWAL iCUP. Già in vendita, sarà esposto durante EICMA 2026 all'inizio di novembre.

Più sicurezza e una firma luminosa ispirata al motorsport

Shark è stata pioniera nell'introduzione dell'illuminazione a LED nei caschi per migliorare la sicurezza. Il primo SKWAL è stato introdotto nel 2015 e nel 2023 è arrivato SKWAL i3 dotato di un accelerometro integrato che rileva la decelerazione e attiva automaticamente la luce di arresto posteriore, senza alcun cavo o connessione Bluetooth con la moto.

Shark SKWAL iCUP

Adesso, è il turno di SKWAL iCUP che utilizza la stessa tecnologia LED dello SKWAL i3 e dello SKWAL i3 JET. Dunque, abbiamo un sistema autonomo, privo di cablaggi e senza alcuna connessione alla moto, che migliora la visibilità del pilota rafforzandone al contempo l'identità visiva.

La firma luminosa è ispirata al motorsport ed è integrata direttamente nello spoiler posteriore. Quando il sistema è spento, il LED rimane trasparente ma se attivato, si illumina di rosso, creando un forte segnale visivo nella parte posteriore del casco.

Shark SKWAL iCUP

La luce di stop si attiva poi automaticamente in fase di decelerazione per rendere maggiormente visibile il pilota. Questo automatismo è possibile grazie all'accelerometro integrato nel casco.

Autonomia della batteria: fino a circa 12 ore in modalità lampeggiante. Il tempo di ricarica è di circa 3 ore. Il casco è omologato secondo la normativa ECE 22.06. Taglie da XS a XXL, con un peso di 1,555 kg nella taglia M.

Prezzo

Shark SKWAL iCUP costa 329,99 euro (versione Dark Shadow nero opaco, visiera scura fumé inclusa). SKWAL i3 parte invece da 319,99 euro, mentre SKWAL i3 JET dai 289,99 euro.

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