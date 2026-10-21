Norton Manx R pigliatutto ai premi di design. Perché le ali sono brutte

La pulizia e il rigore classico di un Giorgio Armani si scontrano con lo stile effervescente di un Versace o di un Roberto Cavalli. E vince. Chiaramente è una metafora: su MotorBox parliamo di motori e non di scontri ipotetici tra le più quotate maison dell'alta moda, ma l'immaginario parallelo sintetizza bene la vittoria della Norton Manx R del titolo Best of the Best ai Red Dot Awards.

Questo trionfo arriva dopo il riconoscimento già ottenuto un mese fa al premio IDEA, in cui la moto inglese è stata la prima superbike della storia a ottenere un premio. E certamente quello che le manca ha giocato un ruolo chiave nel conquistare i giudici.

Norton Manx R 2026, il forcellone monobraccio è ormai una rarità, nella categoria

Le ali innanzitutto: orpello dal comprovato valore tecnico, ma dal discutibile impatto estetico, che sono tanto di moda nel settore delle supersportive attuali. E non è il solo dettaglio in cui la filosofia ''less is more'' ha dato ragione al suo design tipicamente inglese...

Se guardi il mercato attuale delle superbike, noterai una tendenza piuttosto marcata all'accumulo visivo. Appendici aerodinamiche che spuntano ovunque, prese d'aria esasperate, grafiche urlate e dettagli che spesso sacrificano la coerenza formale sull'altare della deportanza pura.

Norton Manx R 2026, nessuna vite a vista, sulla carenatura

La Norton Manx R sceglie una strada diametralmente opposta: minimalismo, pulizia e design sottrattivo, anziché additivo. Che per la prima volta in tanti anni riporta sulla scena una supersportiva davvero elegante, anziché dall'ostentato carattere racing.

Vincere il prestigioso premio Red Dot: Best of the Best 2026 nella categoria Design Concept non è un dettaglio da poco: significa che una giuria internazionale ha premiato la capacità di fare a meno del superfluo senza rinunciare a una presenza scenica di prim'ordine.

Dopo la Ducati 916 esposta al celebre MoMa di New York, anche per la Norton Manx R il passo dalle concessionarie a qualche museo importante sempre più breve. Aspettiamo di vedere se il mercato saprà premiarla quanto gli esperti di design.

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