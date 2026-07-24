Mondial Spartan 600 arriva in Italia: prezzo e caratteristiche della cruiser

Dopo il debutto a EICMA, arriva ufficialmente in Italia la nuova Mondial Spartan 600. Si tratta di una cruiser di media cilindrata che si caratterizza per offrire un look dallo stile retrò. Faro Full LED e triangolazione manubrio-sella-pedane studiata per garantire un controllo ottimale e una posizione di guida naturale ed ergonomica. Queste sono alcune delle caratteristiche di una moto che vuole ritagliarsi un suo spazio all'interno del mercato italiano.

Motore bicilindrico

Il cuore pulsante è motore bicilindrico da 554 cc, capace di erogare 56 CV e 54 Nm di coppia. Motore che è poi abbinato a un cambio a 6 marce. Il peso in ordine di marcia è di 204 kg, mentre l'impianto frenante è composto da un disco anteriore con pinza radiale a 4 pistoncini e da un disco posteriore con pinza flottante a un pistoncino.

Mondial Spartan 600: motore bicilindrico DOHC, 8 valvole raffreddato a liquido da 65 CV

Mondial Spartan 600 adotta un telaio tubolare in acciaio abbinato a una forcella a steli rovesciati da 41 mm e a un monoammortizzatore posteriore. Cerci da 16 pollici con pneumatico anteriore da 130/90-16 e posteriore da 150/80-16. La sella si trova a 710 mm da terra. Il serbatoio è invece da 17,5 litri.

Prezzo

Quanto costa la nuova Mondial Spartan 600 in Italia? Disponibile presso la rete di concessionari ufficiali a partire da settembre 2026, con un prezzo di listino di 6.190 euro.

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