Mondial Spartan 600: la cruiser modern-classic si mostra a EICMA 2025

Avatar di Alessandro Perelli, il 04/11/25

5 ore fa - Al debutto la nuova bicilindrica dello storico marchio italiano

Mondial presenta la Spartan 600, nuova cruiser con motore bicilindrico e linee personali: scopriamo come è fatta direttamente dalla rassegna milanese

Allo stand di Mondial nei padiglioni di EICMA 2025 fa bella mostra di sé la nuova Spartan 600, una cruiser dallo stile molto personale, ispirata all’universo custom.

Mondial Spartan 600: le caratteristiche

Si tratta di una bicilindrica di 554 cc con una potenza massima di 65 CV/8.250 giri e una coppia massima di 54 Nm/6.500 giri con cambio a sei marce. Il motore è accolto da un telaio tubolare in acciaio e la ciclistica è completata da una forcella a steli rovesciati e un monoammortizzatore posteriore regolabili. Il serbatoio è da 17,5 litri, il peso o.d.m. arriva a 204 kg e la sella è a 710 mm da terra.

Mondial Spartan 600: a EICMA 2025 la cruiser bicilindrica 554 cc con 65 CV e 54 Nm di coppia

Mondial Spartan 600: tanti dettagli di stile

Il look convince per la sua ispirazione a linee retrò, ma reinterpretate in una chiave di lettura più attuale, dove i moderni cerchi in lega leggera con pneumatici 130/90-16” e 150/80-16”, rispettivamente davanti e dietro, si sposano a tratti morbidi e raccordati fra avantreno e retrotreno. Un accento sullo stile neo-retrò arriva dal faro rotondo e dallo scarico griffato Mondial, come dalla bella colorazione grigio opaco-nero con accenti beige. La custom/cruiser di Mondial debutterà nel 2026 ma i prezzi non sono ancora stati pubblicati.

