Mondial SMX: enduro stradale 125 e 300, motard 125

Mondial SMX è la gamma di enduro stradali e motard per i giovani: le prime sono disponibili con motore 125 e 300, la seconda solo 125

Da F.B. Mondial ecco SMX Enduro e SMX Motard, due moto per i giovani, disponibili con motorizzazioni da 125 e 300 cc – l'enduro – e 125 la motard. Scopriamo le caratteristiche tecniche dei modelli.

Mondial SMX Enduro e Motard: novità e caratteristiche

Partiamo con le 125, con SMX Enduro e Motard che condividono quasi tutto, a partire dal motore monocilindrico 4T raffreddato a liquido, da 124,2 cc per 15 CV a 9.500 giri/min e 10,5 Nm a 7.500 giri/min. Cambio a 6 rapporti, serbatoio da 7 litri e un peso di 121 kg in ordine di marcia. Le differenze tra Enduro e Motard si limitano ai cerchi, con l'accoppiata 21'' e 18'' per la moto da offroad, mentre quella da asfalto calza più idonee ruote da 17'' e un disco anteriore più grande. Diversa anche l'altezza delle selle, a quota 930 mm per l'Enduro e 900 mm per la Motard. Cambia tutto sulla SMX Enduro 300, col motore mono da 292 cc che eroga 27,8 CV 8.750 giri/min e 25 Nm 7.200 giri/min, mentre il peso è di 124 kg in ordine di marcia. Per tutto il resto, c'è EICMA!

Pubblicato da Michele Perrino, 31/10/2025