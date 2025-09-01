Macna, arrivano le giacche che si trasformano in zaino

Macna Confold: la comodità di trasformare la giacca in zaino - Quante volte ci è capitato di arrivare a destinazione e dover portare con noi casco e giacca, tenendoli scomodamente in mano in qualche modo? Spoiler: sempre, o quasi. Macna si è inventata un modo per far fronte a questo disagio con la tecnologia brevettata Confold, applicata per il momento a tre giacche. Con poche mosse la giacca si trasforma in uno zaino capace di contenere casco e qualche altro oggetto, lasciandoci ''svestiti'' e con le mani libere.

Macna, giacche con tecnologia Confold. Passo quattro, riporre nello zaino oggetti quali il casco

Come funziona la tecnologia Confold?

La Confold è una costruzione brevettata da Macna che consente di convertire facilmente la giacca in uno zaino. Per farlo bisogna:

Appoggiare la giacca (per esempio sulla sella della moto) e apri rela cerniera principale. Questo rivela un'altra cerniera all'interno della giacca che deve essere aperta.

A questo punto bisogna piegare la giacca al rovescio (le protezioni restano nelle loro sedi, non vanno rimosse), attraverso l'apertura che abbiamo appena creato aprendo la cerniera interna. Se fatto correttamente, gli spallacci sono usciti e sono pronti per l'uso.

Macna, giacche con tecnologia Confold. Passo due, aprire la cerniera interna e ripiegare la giacca verso l'esterno

Quali giacche sono disponibili con questa tecnologia?

I modelli attualmente dotati di tecnologia Confold sono:

Torido (da uomo) – giacca estiva altamente ventilata

Torida (donna) – versione femminile con stessi vantaggi tecnologici

Corvit (da uomo) – giacca a due strati pensata per condizioni variabili

Giacca Torido, caratteristiche e prezzi

La Torido è una giacca ventilata con ampi pannelli di ventilazione in rete 3D su petto, schiena e braccia. È dotata di Belt Loop, un sistema che permette di collegare la giacca alla cintura impedendole di alzatsi una volta in movimento. Ci sono protezioni certificate di livello 1 su spalle e gomiti. C'è la predisposizione per collocare il paraschiena.

Prezzo : 180 euro

Taglie disponibili : da XS fino a XXXL

Colori disponibili: sabbia, nero, azzurro

Macna, giacche con tecnologia Confold. La Torido

Giacca Torida, caratteristiche e prezzi

La Torida è la versione femminile della Torido, con le medesime caratteristiche tecniche.

Prezzo : 180 euro

Taglie disponibili : da XS fino a XXL

Colori disponibili: nero, bordeaux

Macna, giacche con tecnologia Confold. La Torida

Giacca Corvit, caratteristiche e prezzi

La Corvit è una giacca a due strati composta da un esterno impermeabile laminato e uno interno in mesh (traspirante). I due strati naturalmente possono essere collegati formando una giacca unica; allo stesso tempo possono essere indossati separatamente. La Corvit è dotata di Belt Loop, un sistema che permette di collegare la giacca alla cintura impedendole di alzatsi una volta in movimento. Ci sono protezioni certificate di livello 1 su spalle e gomiti. C'è la predisposizione per collocare il paraschiena. Lo strato esterno laminato può essere collegato a quello traspirante in modo da lasciare una striscia di tessuto traspirante. Inoltre, è dotato di un cappuccio che può essere indossato sotto al casco per impedire all’acqua di entrare nella giacca dal colletto.

Prezzo: 500 euro

Taglie disponibili : non dichiarate

Colori disponibili: nero, grigio

Macna, giacche con tecnologia Confold. La Corvit ripiegata nel suo zaino

