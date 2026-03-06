Novità Kawasaki

Al via il Kawasaki Demo Tour 2026, oltre 20 tappe per provare tutte le novità 2026

Gli appassionati potranno provare su strada le novità della gamma 2026

Clienti e appassionati Kawasaki devono segnarsi queste date perché parte il Kawasaki Demo Tour 2026. Si tratta di un appuntamento itinerante dove sarà possibile effettuare i test drive con le ultime novità della casa giapponese. Per questo nuovo appuntamento, è stata rivista la formula, per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente.

Kawasaki Demo Tour 2026, oltre 20 tappe

Si parte subito il 6-8 marzo da Roma in occasione dell'appuntamento dei MotoDays. Complessivamente, ci saranno oltre 20 tappe in tutta Italia, dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia. Tutti coloro che parteciperanno avranno modo di provare su strada le novità della gamma Kawasaki 2026. Per esempio, tra le Supernaked, si potrà provare la nuova Z1100. Tra i modelli ci sarà anche la Z900RS SE con il suo look rétro. Non mancherà ovviamente nemmeno la nuova KLE500 e accanto alle novità si potranno provare su strada alcune delle best seller della casa giapponese come Z900 e Versys 650, insieme alle sportive come la ZX-4RR, alle turistiche Versys 1100 e Ninja 1100SX, oltre alle ibride Ninja & Z7 Hybrid.

Kawasaki Demo Tour 2026 si articolerà in tre diverse tipologie di appuntamenti: Factory Tour, Performance Ride e Dealer Experience. Il primo prevede la presenza ufficiale con il truck Kawasaki presso i principali eventi motociclistici nazionali. Nel secondo, il truck del Demo Tour farà tappa presso alcune località selezionate in tutta Italia, con il supporto dei concessionari ufficiali Kawasaki e una vasta gamma di modelli 2026. Infine, la Dealer Experience prevede un'esperienza immersiva presso concessionari selezionati, insieme alle principali novità della gamma 2026.

 Il calendario

Ecco il calendario degli appuntamenti del Kawasaki Demo Tour 2026.

DataLuogoDemo Ride
6 - 8 marzoRomaFactory Tour
14 - 15 marzoRomaPerformance Ride
21 - 22 marzoCataniaPerformance Ride
21-marCastrolibero (CS)Dealer Experience
22 marzoCatanzaro (CZ)Dealer Experience
28 - 29 marzoLecce – TBC –Performance Ride
28 - 29 marzoConcorezzo (MB)Dealer Experience
11 - 12 aprileChietiPerformance Ride
11 - 12 aprileVeronaDealer Experience
18 - 19 aprileBobbio (PC)Factory Tour
18 - 19 aprileSerra De' Conti (AN)Dealer Experience
25 - 26 aprileCasoria (NA)Performance Ride
1 - 3 maggioMisano Adriatico (RN)Factory Tour
9 - 10 maggioMugello – TBC –Factory Tour
9 maggioGenovaDealer Experience
14 - 17 maggioLignano Sabbiadoro (UD)Factory Tour
15-16 maggioRivoli (TO)Dealer Experience
23 - 24 maggioAssago (MI)Performance Ride
23 maggioTorinoDealer Experience
30 - 31 maggioAlbavilla (CO)Performance Ride
30 - 31 maggioVeneziaDealer Experience
13 - 14 giugnoPisaPerformance Ride
27 - 28 giugnoSestriere (TO)Factory Tour
25 - 27 settembreRomaFactory Tour
Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/03/2026
