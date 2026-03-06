Al via il Kawasaki Demo Tour 2026, oltre 20 tappe per provare tutte le novità 2026

Clienti e appassionati Kawasaki devono segnarsi queste date perché parte il Kawasaki Demo Tour 2026. Si tratta di un appuntamento itinerante dove sarà possibile effettuare i test drive con le ultime novità della casa giapponese. Per questo nuovo appuntamento, è stata rivista la formula, per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente.

Kawasaki Demo Tour 2026, oltre 20 tappe

Si parte subito il 6-8 marzo da Roma in occasione dell'appuntamento dei MotoDays. Complessivamente, ci saranno oltre 20 tappe in tutta Italia, dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia. Tutti coloro che parteciperanno avranno modo di provare su strada le novità della gamma Kawasaki 2026. Per esempio, tra le Supernaked, si potrà provare la nuova Z1100. Tra i modelli ci sarà anche la Z900RS SE con il suo look rétro. Non mancherà ovviamente nemmeno la nuova KLE500 e accanto alle novità si potranno provare su strada alcune delle best seller della casa giapponese come Z900 e Versys 650, insieme alle sportive come la ZX-4RR, alle turistiche Versys 1100 e Ninja 1100SX, oltre alle ibride Ninja & Z7 Hybrid.

Kawasaki Demo Tour 2026 si articolerà in tre diverse tipologie di appuntamenti: Factory Tour, Performance Ride e Dealer Experience. Il primo prevede la presenza ufficiale con il truck Kawasaki presso i principali eventi motociclistici nazionali. Nel secondo, il truck del Demo Tour farà tappa presso alcune località selezionate in tutta Italia, con il supporto dei concessionari ufficiali Kawasaki e una vasta gamma di modelli 2026. Infine, la Dealer Experience prevede un'esperienza immersiva presso concessionari selezionati, insieme alle principali novità della gamma 2026.

Il calendario

Ecco il calendario degli appuntamenti del Kawasaki Demo Tour 2026.

Data Luogo Demo Ride 6 - 8 marzo Roma Factory Tour 14 - 15 marzo Roma Performance Ride 21 - 22 marzo Catania Performance Ride 21-mar Castrolibero (CS) Dealer Experience 22 marzo Catanzaro (CZ) Dealer Experience 28 - 29 marzo Lecce – TBC – Performance Ride 28 - 29 marzo Concorezzo (MB) Dealer Experience 11 - 12 aprile Chieti Performance Ride 11 - 12 aprile Verona Dealer Experience 18 - 19 aprile Bobbio (PC) Factory Tour 18 - 19 aprile Serra De' Conti (AN) Dealer Experience 25 - 26 aprile Casoria (NA) Performance Ride 1 - 3 maggio Misano Adriatico (RN) Factory Tour 9 - 10 maggio Mugello – TBC – Factory Tour 9 maggio Genova Dealer Experience 14 - 17 maggio Lignano Sabbiadoro (UD) Factory Tour 15-16 maggio Rivoli (TO) Dealer Experience 23 - 24 maggio Assago (MI) Performance Ride 23 maggio Torino Dealer Experience 30 - 31 maggio Albavilla (CO) Performance Ride 30 - 31 maggio Venezia Dealer Experience 13 - 14 giugno Pisa Performance Ride 27 - 28 giugno Sestriere (TO) Factory Tour 25 - 27 settembre Roma Factory Tour

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/03/2026