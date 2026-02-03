Promozione

1.000 euro di sconto sulla Kawasaki Z900 2025

Avatar di Fabio Meloni, il 03/02/26

1 ora fa - L'iniziativa è valida fino al 28 febbraio, anche sulle versioni SE e 70 kW

Kawasaki Z900 - La nuda di Akashi è proposta con uno sconto di 1.000 euro fino a fine febbraio. È un'iniziativa valida sui modelli 2025 che include tutte e tre le versioni: standard, 70 kW e SE (che noi abbiamo messo a confronto con la 2024, per capire se e quanto fosse migliorata).

1.000 euro di sconto sulla Kawasaki Z900 2025, qui in azione

I prezzi al netto dell'offerta diventano quindi di:

  • 8.690 euro f.c. per Z900 70 kW (250 euro in più per i colori diversi dal nero)
  • 8.990 euro f.c. per Z900 (250 euro in più per i colori diversi dal nero)
  • 11.140 euro f.c. per Z900 SE

Per ulteriori informazioni si può consultare lapagina ufficiale dell'iniziativa.

Pubblicato da Fabio Meloni, 03/02/2026
