Kawasaki Z900 - La nuda di Akashi è proposta con uno sconto di 1.000 euro fino a fine febbraio. È un'iniziativa valida sui modelli 2025 che include tutte e tre le versioni: standard, 70 kW e SE (che noi abbiamo messo a confronto con la 2024, per capire se e quanto fosse migliorata).

1.000 euro di sconto sulla Kawasaki Z900 2025, qui in azione

I prezzi al netto dell'offerta diventano quindi di:

8.690 euro f.c. per Z900 70 kW (250 euro in più per i colori diversi dal nero)

f.c. per 70 kW (250 euro in più per i colori diversi dal nero) 8.990 euro f.c. per Z900 (250 euro in più per i colori diversi dal nero)

f.c. per (250 euro in più per i colori diversi dal nero) 11.140 euro f.c. per Z900 SE

Per ulteriori informazioni si può consultare lapagina ufficiale dell'iniziativa.

VEDI ANCHE