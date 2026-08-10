GIVI X36, il nuovo casco modulare Flip Back: prezzi e versioni

GIVI X36 è un nuovo casco modulare dotato di sistema Flip Back. Più che un modello unico, in realtà è una linea di caschi modulari declinata in diverse versioni per accontentare tutte le diverse esigenze dei motociclisti.

Sistema Flip Back

Come accennato prima, questi caschi adottano il sistema Flip Back in cui la mentoniera ruota completamente fino a 180 gradi e si integra con la parte posteriore della calotta, migliorando l'equilibrio del casco e regalando la sensazione di libertà tipica di un casco jet quando si viaggia “aperti”.

GIVI X36 può contare sulla doppia omologazione P/J ECE 22.06, che consente di utilizzare il casco in entrambe le configurazioni (aperto/chiuso) in totale sicurezza.

GIVI X36

3 versioni

Per il momento, la gamma GIVI X36 è composta da 3 versioni differenti, realizzate rispettivamente in fibra di carbonio, fibra di vetro e tecnopolimero, per un totale di 19 varianti tra colori e grafiche.

Degna di nota la versione Carbon, che raggiunge un peso contenuto di soli 1,590 kg, risultando la più leggera della gamma. Titti i modelli del casco modulare offrono una dotazione completa. Troviamo una visiera antigraffio predisposta per lente Pinlock (inclusa), visierino parasole integrato e calotta disponibile in due misure per garantire un miglior equilibrio tra dimensioni e vestibilità.

GIVI X36

Inoltre, il casco aggiunge di serie una seconda visiera fumé al 75%, ideale per la guida nelle giornate più luminose.

L'azienda ha lavorato molto per fare in modo che il casco garantisca il massimo comfort. Per esempio, gli interni, completamente removibili e realizzati in tessuto anallergico, sono stati progettati per offrire una calzata ergonomica e risultare particolarmente confortevoli anche per chi indossa gli occhiali.

Prezzi

X36 CARBON (489 euro) / CARBON SOLID COLOR ( 479 euro )

) X36 FIBER PULSE (389 euro) / FIBER SOLID COLOR ( 379 euro )

) X36 VERTIGO (289 euro) / SOLID COLOR (279 euro)

VEDI ANCHE

Tags