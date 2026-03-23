Liberty, la nuova giacca per moto che unisce stile e praticità

LS2 Helmets ha ampliato la sua gamma di prodotti dedicati all'equipaggiamento dei motociclisti, introducendo Liberty. Si tratta una nuova giacca che offre uno stile ''urbano'' grazie ad un design ispirato alle classiche giacche con taglio 3/4. Dunque, design classico ma offrendo contestualmente soluzioni tecniche pensate per garantire protezione, comfort e praticità sia in ambito urbano sia nei tragitti extraurbani. Questa nuova giacca per moto è realizzata in tessuto Oxford 600D con finitura cerata.

Ti tiene al caldo

Lo stile della giacca lo rende adatto all'utilizzo su quasi tutte le tipologie di due ruote: non solo moto ma pure gli scooter. Liberty è pensata per le stagioni miti e fredde e all'interno della giacca troviamo un gilet termico removibile che consente di adattarsi facilmente ai cambiamenti di temperatura. Oltre a fungere come strato termico, il gilet può essere utilizzato separatamente anche quando non si è in sella come un capo leggero e versatile. Per garantire il comfort nelle condizioni più disparate, la giacca Liberty è dotata di una membrana impermeabile fissa, con un'impermeabilità di 8.000 mm H₂O e una traspirabilità di 5.000 g/m²/24h. In questo modo sarà possibile mantenere il motociclista protetto dalla pioggia senza sacrificare la ventilazione interna.

Giacca Liberty

Tiene al cado, offre comfort ma è anche sicura. La nuova giacca Liberty di LS2 Helmets integra protezioni CE di livello 2 su spalle e gomiti, regolabili in due posizioni per ottimizzare l'ergonomia. Inoltre, è compatibile con protezioni toraciche e dorsali LS2 (opzionali), permettendo di aumentare il livello di protezione in base alle proprie esigenze. Nella progettazione della nuova giacca si è prestata attenzione pure all'aspetto della funzionalità. Infatti, troviamo numerose tasche esterne, due sul petto, due laterali e una pratica tasca tipo ''Napoleone'', oltre a tasche interne multifunzione per lo stoccaggio o per l'inserimento delle protezioni toraciche.

Giacca Liberty

Inoltre, Liberty si caratterizza per offrire il colletto interno in morbido velluto a coste, i polsini elastici, la regolazione in vita con cordino e il sistema di drenaggio interno per l'evacuazione dell'acqua. Tutti dettagli che possono fare la differenza nell'utilizzo di tutti i giorni.

Prezzi

Quanto costa la nuova giacca Liberty? Disponibile in nero o marrone, nelle taglie dalla S alla 5XL, è proposta con un prezzo consigliato al pubblico di 209 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/03/2026