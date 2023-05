Helstons, torna in Italia il brand parigino di abbigliamento moto

Dopo qualche anno di assenza torna la casa francese nata nel 1985, che affida le sue relazioni esterne all’agenzia The Bulldog Company

Era il 1985 quando Kamal Kabi fondava Helstons nel cuore di Parigi, con capi in pelle ispirati alla cultura americana dei giubbotti da aviatore: giacche di qualità, cucite a mano, ricamate e innovative. Sei anni più tardi, nel 1991, il catalogo si concentra esclusivamente sul mondo delle due ruote. La prima collezione maschile tutta francese nasce nel 1998 e offre prodotti che diventeranno bestseller del marchio come Dirt, Daytona e Ace. È del 1992 invece la collezione femminile, allora tra le poche alternative disponibili per le motocicliste.

TEMPI MODERNI Negli anni duemila Kabi incontra Shinichiro Arakawa, designer giapponese con cui realizza i jeans Arakawa made by Helstons, di colore blu grezzo con la ''h'' di Helstons ricamata con filo rosso sul retro, caratterizzati da un taglio dritto e largo. Nel frattempo l’azienda si amplia e costruisce un nuovo edificio alla periferia di Parigi, ampliando la collezione con scarpe, borse da viaggio e accessori, sempre nello stile classico che la contraddistingue da sempre.

ANCHE IN ITALIA Il brand parigino torna anche in Italia dopo diversi anni di assenza, affidando le sue relazioni esterne all’agenzia di marketing e comunicazione The Bulldog Company.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 31/05/2023