Continental ContiTrailAttack 4: arriva il nuovo pneumatico adventure 90/10

Con il ContiTrailAttack 4, Continental alza ulteriormente l'asticella dei pneumatici per moto adventure. Successore dell'apprezzato ContiTrailAttack 3, viene definito uno pneumatico 90/10, cioè progettato per essere utilizzato il 90% su strada e il 10% su percorsi off-road. Si basa sui punti di forza del suo predecessore e li porta a un livello superiore, per i motociclisti che trascorrono la maggior parte del tempo su asfalto ma vogliono essere pronti per qualche occasionale deviazione sulle strade sterrate.

ContiTrailAttack 4, in sintesi: i miglioramenti chiave

Grazie a una mescola interamente a base di silice, è stata migliorata l'aderenza su superfici bagnate e asciutte. ContiTrailAttack 4 è in grado di garantire alla moto maneggevolezza e una guida sempre intuitiva. Anche con la moto a pieno carico, lo pneumatico offre una guida sicura e affidabile in tutte le condizioni. Grazie alla tecnologia MultiZoneBelt di Continental, il nuovo pneumatico offre agilità sulle strade tortuose e grande stabilità nei rettilinei.

Un nuovo pneumatico per le moderne moto adventure

Uno delle caratteristiche tecniche più importanti del nuovo ContiTrailAttack 4 è la nuova struttura della carcassa a tele incrociate, sviluppata appositamente per i modelli con ruota anteriore da 21 pollici nella misura 90/90-21. Grazie all'utilizzo di materiali di nuova generazione, è stato possibile realizzare una carcassa più flessibile, garantendo una migliore sensibilità al terreno e più maneggevolezza. Il nuovo design del battistrada ha permesso di rinforzare il fianco dello pneumatico e migliorare la stabilità, mentre la nuova camera d'aria rende tutte le misure compatibili con il sistema tubeless.

Con il ContiTrailAttack 4, raggiungiamo un nuovo livello di precisione di sterzata per le moto adventure con ruota anteriore da 21 pollici. Ciò è possibile grazie a materiali avanzati e a una struttura della carcassa a tele incrociate di nuova concezione. Per i motociclisti, questo si traduce in una maneggevolezza notevolmente più diretta e sicura, sia in condizioni variabili su strade di campagna che in occasionali escursioni su sterrato.

Così descrive il nuovo pneumatico, Rafael Kascha, Product Developer Motorcycle Tires di Continental.

ContiTrailAttack 4

Il ContiTrailAttack 4 è adatto a una vasta gamma di motociclette enduro moderne e adventure. Tra i modelli compatibili figurano la BMW R 1300 GS e la BMW F 900 GS, la Honda CRF1100L Africa Twin, la KTM 1390 Super Adventure S EVO, la Triumph Tiger 1200 Rallye Pro, la Ducati Multistrada V4 S, nonché la CFMoto MT 800 X e la Voge DS 900X.

Misure Disponibile dal Anteriore 90/90 V 21 M/C (54V) TL Q1/2027 Anteriore 110/80 R 19 M/C 59V TL Q1/2027 Anteriore 120/70 ZR 19 M/C 60W TL Q1/2027 Anteriore 100/90-19 M/C 57H TL Q2/2027 Posteriore 140/80 R 17 M/C 69V TL Q1/2027 Posteriore 150/70 R 17 M/C 69V TL Q1/2027 Posteriore 150/70 ZR 18 M/C 70W TL Q1/2027 Posteriore 170/60 R 17 M/C 72V TL Q1/2027 Posteriore 170/60 ZR 17 M/C 72W TL K* Q1/2027 Posteriore 130/80-17 M/C 65H TL Q2/2027 Posteriore 120/90-17 M/C 64S TL Q3/2027

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