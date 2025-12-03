I caschi NOS sono in regola, riprende la vendita

Dopo settimane di verifiche arriva una svolta importante per NOS Helmets, marchio di caschi importato da BER Racing Europe S.r.l., importatore in Italia anche del marchio giapponese Arai. A seguito del sequestro avvenuto il 22 ottobre nell’ambito dell’operazione “Non ci casco”, l'intera gamma del brand è stata sottoposta a una serie di controlli tecnici approfonditi. Con il superamento dei test e il completamento delle procedure amministrative, la distribuzione dei caschi NOS riparte ufficialmente in Italia e nei 15 Paesi in cui il marchio è presente.

Verifiche tecniche superate: una conferma attesa

Le prove, effettuate nei laboratori specializzati di Newton s.r.l. con la presenza della Guardia di Finanza e di un rappresentante del Ministero dei Trasporti, hanno coinvolto l’intera linea di prodotti NOS Helmets. Tutti i modelli hanno superato i test, confermando la piena conformità alle normative ECE vigenti.

Modelli ECE22.05 risultati conformi

NS-2

NS-7F

NS-7C Carbon

NS-8

NS-10

Modelli ECE22.06 risultati conformi

NS-15C Carbon

NS-15F

NS-14

NS-11C Carbon

NS-11F

NS-10

NS-9

NS-1C Carbon

NS-1

NS-J

Riprende la distribuzione: via libera dal 3 dicembre

Il risultato fa gioire l'azienda, che vede il superamento dei test come il riconoscimento di una filosofia aziendale che da sempre punta su qualità certificata e attenzione per i motociclisti. Con l’esito positivo delle prove e la conclusione delle procedure burocratiche, da mercoledì 3 dicembre riparte la normale attività di commercializzazione della Gamma NOS Helmets.

La riapertura non interessa solo il mercato italiano, ma anche i 15 Paesi in cui il marchio è attivo, ristabilendo pienamente il flusso distributivo.

