Bultaco TSS 350: torna la leggenda da corsa, ma solo in 29 esemplari

Bultaco è un marchio spagnolo fondato quasi 70 anni fa da Francesc Xavier ''Paco'' Bulto, nonno dell'ex pilota di MotoGP Sete Gibernau. La sua storia non è stata particolarmente fortunata e adesso l'azienda prova nuovamente a rinasce grazie a due modelli. Il primo lo abbiamo visto di recente e si tratta della Rally GT 300, una piccola adventure nata dalla collaborazione con Leonart. Il secondo è la Bultaco TSS 350, una sorta di replica della Bultaco TSS che nel passato prese parte alle gare del motomondiale.

Una moto che strizza l'occhio alle moto da competizione del passato

Replica della moto da corsa del passato, ovviamente utilizzando soluzioni moderne. Il modello da 350 cc del 1969 è stato una delle moto da corsa più potenti e quindi più veloci prodotte dalla Bultaco. Moto che era dotata di un motore a due tempi raffreddato ad aria in grado di erogare una potenza massima di circa 45 CV. Il tutto era abbinato a un cambio a 6 rapporti. La Bultaco ha prodotto un totale di 58 esemplari della TSS 350 tra il 1969 e il 1970.

Adesso, con la rinascita del marchio spagnolo, torna la TTS 350 che riprende l'aspetto del modello del passato. Come l'originale, il telaio in tubi d'acciaio è dotato di una forcella telescopica Ceriani all'anteriore e di due ammortizzatori al posteriore. Anche i freni a tamburo Ceriani sono fedeli riproduzioni. Le ruote a raggi sono equipaggiate con moderni pneumatici Continental: Conti Road Attack 3 CR. Dietro la carenatura della nuova Bultaco TSS 350, è presente un contagiri Kröber che ricorda quello originale.

Bultaco TSS 350

Il cuore pulsante è sempre un motore monocilindrico a due tempi da 350 cc la cui potenza, però, è salita a circa 60 CV. Il peso a secco della moto è di 103 kg. La nuova Bultaco TSS 350 è dunque una moto pensata per la partecipazione a eventi di corse classiche, oppure un pezzo da collezione per un museo. Infatti, non è omologata per un utilizzo stradale.

Serie limitata

Complessivamente, ne saranno prodotte solamente 29 unità, un numero che richiama la denominazione interna originale della TSS 350. Il prezzo? Non è stato indicato ma sarà comunicato dall'azienda direttamente al cliente in fase si trattative. Ogni esemplare sarà prodotto su ordinazione.

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