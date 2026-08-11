Bultaco torna: la Rally GT 300 è la prima moto del nuovo corso

Sembra che Bultaco stia davvero tornando. Stiamo parlando del vecchio marchio spagnolo di moto che ha avuto una vita travagliata. Dopo essere stata fondata in Catalogna nel 1958 da Francisco Xavier “Paco” Bultó, la Bultaco ha cessato l'attività all'inizio degli anni '80.

Il primo tentativo di ritorno ci fu nel 2014 con diversi modelli completamente riprogettati, tutti a propulsione elettrica, ma non ebbe successo. I modelli proposti, infatti, fecero flop. Adesso, il marchio ci riprova e già sappiamo quale sarà il primo modello in arrivo.

Butaco Rally GT 300

Bultaco Rally GT 300

Il primo modello è la Bultaco Rally GT 300, una piccola adventure che attualmente si trova in una fase avanzata di sviluppo. Le immagini della moto arrivano dal circuito del Moto Club Vilobí dove sono in corso le ultime sessioni di test prima del lancio ufficiale. Curiosità, tra i tester c'è anche Juan Bultó, discendente della famiglia fondatrice del marchio spagnolo.

Le specifiche tecniche della nuova moto non sono ancora state condivise. Tuttavia, si nota una certa somiglianza con la Leonart Rally 300 della Leonart Motors, moto di produzione cinese. Secondo alcune indiscrezioni, il motore dovrebbe essere un monocilindrico d 292 cc in grado di erogare una potenza attorno ai 28 CV. Motore ovviamente omologato Euro 5+. Per il momento si tratta comunque di ipotesi in attesa di conoscere le specifiche ufficiali.

Butaco Rally GT 300

Vista la somiglianza con la Leonart Rally 300, c'è chi parla già di un peso di circa 150 kg. Una moto, dunque, leggera. In ogni caso, si attende la scheda tecnica ufficiale per fare tutte le considerazioni del caso. Insomma, dopo una parentesi di produttore di moto elettriche, Bultaco prova a tornare puntando su moto più tradizionali, con motore endotermico, iniziando la sua nuova avventura con una piccola enduro stradale che se proposta al giusto pezzo potrebbe rappresentare un'opzione interessante. Riuscire a ritagliarsi uno spazio, vista la concorrenza, non sarà comunque semplice. Non rimane che attendere novità.

Fonte: Motorrad

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