Bimota KB998 Rimini sotto la lente nel video ufficiale della Casa

Quando si parla di Bimota, la curiosità degli appassionati di meccanica pura non manca mai. La Casa italiana ha pubblicato un video ufficiale in cui mette sotto la lente la Bimota KB998 Rimini, svelandone i dettagli tecnici e le scelte progettuali con la voce dei suoi creatori.

Nessun elemento estetico è stato inserito per puro esercizio di stile: la moto nasce con la sola priorità di offrire la massima efficienza dinamica in pista e nelle competizioni Superbike.

Aerodinamica e aletta variabile: l'accordo tra ciclistica e motore

Se vuoi scoprire dove si nasconde l'ingegneria più raffinata di questo progetto, ci sono diversi aspetti chiave da analizzare. Uno dei più innovativi messi in evidenza nel filmato riguarda lo sviluppo aerodinamico eseguito nella galleria del vento con il supporto di Kawasaki.

Per la prima volta nella storia del marchio riminese, le linee della carrozzeria non sono state affinate solo con prove su strada, ma analizzando accuratamente i flussi d'aria ad alta velocità. La vera novità tecnica è l'adozione dell'aletta variabile, una soluzione inedita nel panorama motociclistico.

In staccata e in inserimento di curva, l'ala aumenta l'incidenza per generare il massimo carico aerodinamico sull'avantreno, incrementando il grip degli pneumatici Pirelli. In rettilineo, la superficie alare riduce la resistenza all'avanzamento per non penalizzare le prestazioni velocistiche.

In questo modo i tecnici sono riusciti a conciliare le esigenze del telaista, che richiede stabilità e carico sull'anteriore, con quelle del motorista, che punta a ridurre il drag aerodinamico.

Telaio ibrido e componenti ricavati dal pieno

Dal punto di vista della ciclistica, la Bimota KB998 Rimini adotta una struttura composita in acciaio e alluminio. La sezione anteriore sfrutta un telaio a traliccio in tubi d'acciaio, abbinato a un elemento frontale in microfusione d'acciaio per la presa d'aria dell'airbox.

La parte posteriore e le piastre laterali sono realizzate invece in alluminio anticorodal 6082 ricavato dal pieno. Sulla moto non è presente alcun elemento ciclistico stampato: piastre di sterzo, forcellone e cinematismi della sospensione posteriore sono interamente lavorati al CNC da blocco pieno.

Questa scelta permette di definire con estrema precisione gli indici di rigidezza e flessibilità strutturale necessari a far lavorare correttamente le coperture da gara. Oltre a scatenare la libidine degli appassionati di meccanica.

Sospensioni Showa dedicate e motore quattro cilindri

Anche il comparto sospensioni nasce da una collaborazione diretta con Showa, che ha realizzato componenti su misura per la KB998 Rimini. I piedini della forcella e gli attacchi del monoammortizzatore sono ricavati dal pieno per garantire la massima rigidezza strutturale e ridurre al minimo i giochi di funzionamento.

A spingere la superbike riminese c'è il motore quattro cilindri in linea Kawasaki da 998 cc, derivato dall'esperienza maturata sulla Ninja ZX-10RR nel Mondiale Superbike. Capace di erogare 200 CV, il propulsore si distingue per un'erogazione lineare e gestibile, fattore determinante per scaricare la potenza a terra in uscita di curva.

Carbonio da Formula 1 e finiture artigianali

La carrozzeria è realizzata interamente in fibra di carbonio lavorata in autoclave con tecnologia sottovuoto, prodotta da uno specialista italiano attivo anche in MotoGP e Formula 1. Tutti i pezzi vengono rifilati a controllo numerico all'uscita dallo stampo per garantire tolleranze infinitesimali.

A coronare il progetto c'è la verniciatura eseguita a mano per ciascun esemplare, con un processo colore su colore che lascia volutamente in vista ampie sezioni della trama del carbonio. Se cerchi un mezzo in cui la cura artigianale italiana incontra la tecnologia da corsa, la KB998 Rimini rappresenta una proposta decisamente singolare nel panorama delle superbike ad alte prestazioni.

Un vero sogno proibito, visto il prezzo di 44.000 euro (franco fabbrica), che corrisponde al tetto massimo consentito dal regolamento FIM per l'omologazione dei modelli di serie destinati a correre nel Campionato Mondiale Superbike.

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