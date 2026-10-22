Bimota KB399, la nuova 4 cilindri da 80 CV arriva a dicembre

Bimota KB399 arriverà a dicembre. L'azienda ha infatti comunicato che inizierà le consegne della moto entro la fine dell'anno. Modello che punta ad avvicinare al marchio clienti più giovani e che porterà al debutto anche la Bimota App. Si tratta di un applicativo che permetterà di gestire la moto da remoto, direttamente attraverso il proprio smartphone.

Bimota KB399: motore 4 cilindri da 80 CV

Il design è ispirato alla KB998 Rimini ma la base tecnica è quella della ben nota Kawasaki ZX-4RR. C'è quindi il motore 4 cilindri di 399 cc in grado di erogare 58,7 kW (80 CV) di potenza massima. Il motore è poi abbinato a un impianto di scarico con silenziatore Akrapovič realizzato su misura. La moto potrà contare su di una ciclistica raffinata con una forcella Showa SFF-BP da 41 mm abbinata al monoammortizzatore Showa BFRC lite (Öhlins STX46 sulla ES).

Bimota KB399

Il sistema frenante della Bimota KB399 può contare invece su pinze Brembo Stylema ad attacco radiale. La dotazione di elettronica è completa con Traction Control a 3 livelli, selezione delle modalità di potenza, Integrated Riding Modes e Quickshifter di serie.

Bimota KB399 ES

ES sta per Edizione Speciale. Questa versione si riconosce per una dotazione di serie più raffinata che comprende carenatura in fibra di carbonio, semimanubri dedicati, leve del cambio e del freno e pedane regolabili in alluminio lavorate dal pieno.

Bimota KB399

Bimota App

La sportiva introduce questo nuovo applicativo che è stato sviluppato in collaborazione con Kawasaki. Cosa si potrà fare? Intervenire su alcune impostazioni della moto, consultare i dati raccolti dalla moto sul viaggio effettuato, confrontare i dati di guida e altro ancora. Per il momento è per Android ma in futuro sarà disponibile pure per iOS.

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