ASI Circuito Tricolore, la rievocazione delle moto storiche torna questo weekend nelle Marche

Il ritorno delle moto storiche nelle Marche

Dopo la pausa estiva, l’ASI Circuito Tricolore 2025 torna protagonista con la tappa marchigiana dedicata alle moto storiche. Dal 29 al 31 agosto, si terrà la rievocazione del celebre Circuito Chienti e Potenza, appuntamento che ogni anno richiama motociclisti da tutta Italia - ed Europa - con esemplari costruiti tra gli anni ’10 e gli anni ’60.

Un evento che riporta in vita uno dei percorsi più suggestivi della tradizione motociclistica italiana, unendo contestualmente passione per le due ruote d’epoca, voglia di aggregazione e la scoperta di un territorio affascinante.

Moto storiche da sogno al via

Gli appassionati potranno ammirare da vicino autentici gioielli a due ruote, tra i quali:

Stucchi 3,5 HP del 1919

Indian Scout del 1925

varie BSA degli anni Venti e Trenta

varie Moto Guzzi degli anni Venti e Trenta

Rudge Ulster del 1931

Norton del 1933 e del 1934

Ariel, Benelli e BSA d'epoca

Sono modelli che hanno fatto la storia del motociclismo e che, ancora oggi, affascinano per la loro eleganza e il valore tecnico.

Il percorso tra colline e borghi marchigiani

Il CAEM – Circolo Automotoveicoli d’Epoca Marchigiano “Lodovico Scarfiotti” ha tracciato percorsi suggestivi tra le colline del Maceratese e l’Appennino, attraversando borghi caratteristici come Elcito, definito “il Tibet delle Marche”.

Venerdì 29 agosto : apertura con la conferenza “Preistoria della Mobilità Terrestre Meccanica” a cura dello storico e collezionista Costantino Frontalini .

Sabato 30 agosto : itinerario da San Lorenzo di Treia a San Severino Marche, fino al Lago di Caccamo , con la rievocazione sul tracciato storico attorno ai fiumi Chienti e Potenza.

Domenica 31 agosto: tappa finale verso Porto Recanati e Loreto, con conclusione a Potenza Picena e assegnazione del 9° Memorial Luca Lausdei.

ASI Circuito Tricolore 2025: il gran finale

Il Circuito Chienti e Potenza rappresenta una delle ultime tappe della quinta stagione di ASI Circuito Tricolore, il format promosso dall’Automotoclub Storico Italiano con il patrocinio dei Ministeri dei Trasporti, della Cultura e dell’ANCI.

Dopo Montecassiano, il calendario 2025 si chiuderà con:

Giro della Valle del Liri (Frosinone, 26-28 settembre)

Gran Tour dell’Elba (9-12 ottobre)

Pubblicato da Fabio Meloni, 29/08/2025