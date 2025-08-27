Dal 18 al 21 settembre torna la Italian Bike Week a Lignano Sabbiadoro (UD). Focus come sempre sui demo ride

È la quarta edizione del raduno dedicato a offroad e adventouring. Ma quest'anno si potranno provare gratuitamente anche moto stradali

L'estate sta terminando, la voglia di andare in moto, no. Tanto più se la prospettiva è quella di provare, gratuitamente, un sacco di modelli. Quella dei demo ride si conferma essere l'attrattiva principale della Italian Bike Week, in una cornice già di per sé interessante e meritevole composta da mare, espositori, cibo, musica live, meteo tendenzialmente mite.

Italian Bike Week, tra le attività la parata delle Harley-Davidson

Numerosi, naturalmente, gli eventi di vario genere previsti per i quattro giorni, dalla sfilata delle auto americane al contest delle pin-up, passando per l'esposizione di moto custom, l'incontro con i motoviaggiatori e molto altro. Nata sulla falsariga della Lignano Biker Fest, la Italian Bike Week arriva nel 2025 alla sua quarta edizione e punta come sempre sul mondo offroad e adventouring. Sarà infatti presente un fettucciato dove i visitatori potranno provare senza alcun costo le novità enduro e cross 2026. Ma ci sarà spazio anche per i demo ride stradali con moto di un po' tutte le categorie (adventure, turismo, scrambler, stradali ''pure'').

Italian Bike Week, tra le attività i demo ride nel fettucciato

Pubblicato da Fabio Meloni, 28/08/2025