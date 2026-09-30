AGV K5: caratteristiche, grafiche e prezzi del nuovo casco sport-touring

Scopri il nuovo casco integrale AGV K5 con visiera panoramica e 13 grafiche. Dettagli, caratteristiche e listino prezzi da 329 euro

Dopo aver mostrato i muscoli con l'integrale da pista Pista GP R3 – top di gamma accreditata di ridurre fino a sei volte il rischio di commozioni cerebrali con un sistema di microsfere – AGV svela le carte anche nel segmento delle medie cilindrate e del turismo veloce.

Debutta il nuovo AGV K5, un casco sport-touring nato per coniugare concretezza quotidiana e impronta dinamica a un prezzo ''terrestre''. Se stai cercando un integrale versatile senza doverti svenare, questa novità merita sicuramente la tua attenzione.

AGV K5 Mono Matt Asfalto Grey

Tinte sobrie o grafiche racing: ce n'è per tutti

La prima cosa che noti scorrendo la pagina dedicata sul sito ufficiale è l'ampia varietà di finiture disponibili. AGV propone il K5 in ben 13 opzioni cromatiche, suddivise tra tinte unite e grafiche dal sapore decisamente più corsaiolo. Un'offerta varia, studiata per accontentare sia chi ama il look discreto sia chi vuole abbinare la calotta ai colori della propria moto.

Ma il vero punto d'interesse risiede nel rapporto qualità-prezzo. Sul listino ufficiale italiano, le versioni monocolore Nero Lucido e Bianco Lucido partono da 329 euro. Se preferisci le finiture opache (Nero Matt, Grigio Matt Asfalto o Grigio Matt Polare), la cifra sale a 349 euro.

Per chi invece vuole distinguersi con una delle 8 grafiche dedicate (come la Astralix, la Munor, la Viverna o la Zenithar), il prezzo si attesta a 389 euro. Cifre decisamente a fuoco per i contenuti messi sul piatto.

AGV K5 Zenithar Black/White/Red

Aerodinamica curata e visibilità panoramica

Trattandosi di un casco pensato anche per macinare chilometri, i tecnici di AGV hanno lavorato sulla stabilità aerodinamica nei trasferimenti veloci. La calotta è sagomata per ridurre le turbolenze e garantire equilibrio alle alte velocità, evitando affaticamenti al collo nei tragitti più lunghi.

In termini di visibilità, la scheda tecnica evidenzia la visiera GT8, capace di offrire un campo visivo orizzontale di ben 190 gradi: una panoramica laterale molto ampia, utile sia nel traffico urbano sia tra le curve. Troviamo inoltre il meccanismo di smontaggio rapido senza attrezzi e la lente anti-appannamento Pinlock 70 MaxVision fornita di serie, garanzia di guida serena anche in condizioni di umidità o freddo.

AGV K5 Munor Black/Red

Comfort interno e sicurezza certificata ECE 22.06

L'attenzione ai dettagli si nota anche una volta infilato il casco. Gli interni combinano tessuti Ritmo e Shalimar, freschi e piacevoli al tatto, integrati da inserti in pelle sintetica nella zona del paracollo per garantire massima tenuta, resistenza all'usura e comfort di marcia.

Sul piano della protezione, il K5 soddisfa la severa e recente omologazione ECE 22.06. La ritenzione è affidata al classico sistema a doppio anello, garanzia di massima precisione nel serraggio. Infine, un dettaglio tecnico non da poco riguarda il profilo inferiore: la calotta è stata progettata con una sagomatura specifica a salvaguardia della clavicola, pensata per ridurre il rischio di traumi in quell'area particolarmente delicata in caso di impatto.

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