È Urus Performante quella che aggredisce la Pikes Peak? Il video teaser

Sempre più su, sempre il pedale destro spiaccicato a pavimento. Sempre a caccia di nuovi traguardi. Quale sarà il traguardo al quale punta questa Urus in tuta mimetica? Lamborghini diffonde un breve video teaser di una Urus che si arrampica lungo il toboga all'incontrario di Pikes Peak. Aria di record di cronoscalata? O aria di nuova Urus-variante? Forse, tutte e due le cose. D'altra parte, Urus facelift è proprio uno dei tre nuovi modelli confermati da Sant'Agata per il 2022, insieme ad Huracan Sterrato e a un altro oggetto del mistero. Urus Performante? E chi lo sa.



PERFORM-URUS Il video caricato dal Toro sui suoi canali Instagram e Facebook è accompagnato dallo slogan “La performance raggiunge una nuova dimensione” e ha per protagonista una Urus provvista di un paraurti anteriore differente, rispetto alla comune Urus: si guardino le prese d'aria, in particolare le alette, più pronunciate. Prendiamo nota anche di nuove ruote multirazze rifinite in nero, nuove prese d'aria al retrotreno, spoiler posteriore maggiorato, infine tubi di scarico quadrupli più prominenti, oltre a un diffusore più ricercato.

CHI SEI? Non siamo in possesso di ulteriori elementi che ci orientino nell'investigazione del prodotto che si cela dietro i mimetismi. Escludendo che si tratti di Urus ibrida plug-in, versione che è pure in arrivo, ma in arrivo non certo nel breve, il dilemma è tra una semplice Urus restyling (Urus Evo?), o una ancora più agguerrita Urus Performante. Una Urus, cioè, dal 4 litri V8 biturbo capace di sfiorare (o superare) quota 700 cv, inoltre dalla configurazione del telaio in direzione maneggevolezza.

CAVALLI DI RAZZA Al volante della Urus del video siede Simone Faggioli, professionista delle cronoscalate e vincitore di qualcosa come 11 Campionati Europei di Montagna e 15 Campionati Italiani di Montagna. Significa forse che Lamborghini punta a scippare il primato categoria SUV alla Pikes Peak a Bentley Bentayga Speed? A questa e ad altre domande potremmo avere risposta dopo Ferragosto: il primo dei tre lanci 2022 è in programma al Concours d'Elegance di Pebble Beach.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/08/2022