Heatwarped, ispirato a Need For Speed Underground è in demo gratuita

La demo gratuita di Heatwarped su Steam riproduce lo stile e la guida di Need for Speed Underground. Scoprila ora!

Se anche tu hai speso serate intere nei primi anni Duemila a modificare scarichi, montare minigonne e installare neon sotto la scocca di qualche tua auto virtuale, su Steam c'è qualcosa che merita la tua attenzione. Senza troppi proclami, lo studio indipendente Sealime ha reso disponibile la demo gratuita di Heatwarped, un racing game arcade che punta dritto al cuore degli appassionati di lungo corso.

Basta dare un'occhiata veloce a un paio di immagini o ai menu di gioco per capire dove voglia andare a parare: l'obiettivo dichiarato è rievocare lo spirito e l'estetica del leggendario Need for Speed: Underground. La notizia migliore? A giudicare da questo primo assaggio, sembra riuscirci davvero.

Heatwarped

Una città bagnata dalle luci al neon

La demo gratuita pubblicata su Steam ti mette a disposizione una porzione di mappa liberamente esplorabile, un paio di eventi per singolo giocatore (compresa un'immancabile prova di drift) e le prime opzioni di personalizzazione estetica. La vettura disponibile al momento è un modello inventato, ma le forme sembrano ispirate a quelle di una Mazda RX-7 Turbo dei primi anni 90.

La prima cosa che noti avviando la demo è la cura riposta nell'aspetto visivo. I ragazzi di Sealime hanno studiato a fondo il linguaggio estetico dei vecchi titoli sviluppati da BlackBox e ricreato l'effetto di sfocatura vintage dell'epoca PlayStation 2.

L'asfalto ha quell'inconfondibile effetto lucido e riflettente — persino quando non piove — incorniciato da neon, bagliori e da quella dominante cromatica bluastra che ha definito la sottocultura tuner di metà anni 2000.

Curato nei dettagli, in attesa del gioco completo

Non mancano dettagli di classe nell'interfaccia: per navigare nella mappa, leggere i messaggi, accedere alla modalità fotografica o selezionare gli eventi, utilizzi uno smartphone virtuale ispirato ai vecchi dispositivi BlackBerry. Le opzioni di tuning muovono i primi passi ma sono già coerenti con il genere, mentre la colonna sonora riprende sonorità techno, trance e rock strumentale che ricordano da vicino i primi Burnout e Midnight Club.

Al momento Heatwarped non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma la solidità di questa prima demo dimostra una grande chiarezza d'intenti. Stay tuned!

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