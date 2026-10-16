Gran Turismo 7 Spec IV Update: guarda il nuovo video di apertura

Polyphony Digital lancia l'aggiornamento Spec IV per Gran Turismo 7: ecco il nuovo filmato di apertura e le altre novità

Polyphony Digital ha rilasciato l'atteso aggiornamento Spec IV - Parte 1 (versione 1.72), e la prima novità che ti accoglie sullo schermo è il nuovo filmato di apertura rinfrescato per l'occasione.

La sequenza introduttiva segue la classica formula di Kazunori Yamauchi: una prima parte storica in bianco e nero che ripercorre l'evoluzione del motorsport e dell'automobile, per poi passare al ritmo incalzante delle gare moderne. Tra i fotogrammi del nuovo montaggio si intravedono già le grandi protagoniste arrivate con questo pacchetto, dai bolidi da corsa di ultima generazione fino alle icone stradali.

Il circuito di SUGO e sei nuove auto in garage

Oltre alla sequenza cinematografica d'apertura, l'aggiornamento Spec IV - Parte 1 porta con sé contenuti di sostanza per il gameplay. Il garage si espande con sei nuovi veicoli che coprono epoche e filosofie di guida molto differenti tra loro:

Ferrari F355 Berlinetta '94

Citroën 2 CV 6 Charleston '86

Honda Civic Si Group A version '87

Honda Step WGN Spada Premium Line '23

MAZDA RX-VISION GT3 EVO '26

Xiaomi Vision Gran Turismo

Per quanto riguarda i tracciati, debutta il tecnico SUGO International Racing Course, circuito situato nella prefettura di Miyagi caratterizzato da continui saliscendi e da un'ultima curva in salita con pendenza al 10%.

Ferrari F533 in Gran Turismo 7 - Immagine ricampionata con A.I.

Le novità per Brand Central e il garage

L'aggiornamento introduce anche diverse modifiche strutturali alla progressione e alla gestione dei veicoli. In Brand Central arrivano le sezioni Vintage (dedicata ai modelli antecedenti al 2000) ed Esperienza, che permette di affrontare sfide dedicate per marchi come Hyundai, Polestar, Xiaomi e Yangwang.

Nel Garage debuttano la modalità Visualizza auto per esaminare e fotografare i modelli da nuove angolazioni e i controlli personalizzati dei fari, mentre il Livello collezionista massimo sale ufficialmente a quota 90. Completano il quadro tre nuovi Menu Extra al Café dedicati ad auto elettriche ad alte prestazioni, GT-R elaborate e vetture vincenti a Le Mans.

Per chi vuole godersi l'aggiornamento completo, la seconda parte dello Spec IV è prevista per il mese di dicembre.

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