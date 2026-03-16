Il WRC ritrova il Rally Gran Bretagna a partire dal 2027

Il World Rally Championship tornerà nel Regno Unito a partire dal 2027 con l’introduzione del Rally Scozia, nuova gara su sterrato che segnerà il ritorno del Mondiale in uno dei territori storicamente più legati al rally. L’evento sarà organizzato in collaborazione con Motorsport UK e avrà base nel nord-est della Scozia. Il quartier generale e il parco assistenza saranno ospitati all’interno del P&J Live di Aberdeen, mentre le prove speciali si svilupperanno nelle regioni circostanti di Aberdeenshire e Moray. L’accordo iniziale ha una durata di tre anni a partire dal 2027 e riporterà il Mondiale nel Regno Unito dopo sette anni di assenza: l’ultima gara disputata nel Paese è stata il Rally Galles nel 2019.

Tornano gli spettacolari sterrati britannici

Le foreste scozzesi e i tratti sterrati della regione sono considerati tra i più tecnici e spettacolari del panorama rallistico, elementi che potrebbero offrire una sfida particolarmente impegnativa per piloti e costruttori del campionato. L’organizzazione dell’evento nasce dalla collaborazione tra Motorsport UK, WRC Promoter e il governo scozzese, con il supporto delle autorità locali di Aberdeen e Aberdeenshire.

WRC 2019, Rally Gran Bretagna: Sebastien Ogier (Citroen)

Prima dell’ingresso ufficiale nel calendario iridato sarà organizzato nel corso dell’anno un evento candidato, che permetterà alla FIA di valutare il progetto insieme agli organizzatori. In seguito, la gara potrà essere sottoposta all’approvazione del World Motor Sport Council per l’inserimento nel calendario del Mondiale.

Un lavoro durato sette anni

Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha sottolineato l’importanza del ritorno in calendario del Rally Gran Bretagna : ''Il Regno Unito ha una grande tradizione nel motorsport e un pubblico molto appassionato. Il ritorno del WRC rappresenta un’importante opportunità per la crescita del campionato e si inserisce nel percorso di espansione globale della disciplina''.

Il presidente FIA, Mohammed Ben Sulayem

Anche il vicepresidente FIA per lo sport Malcolm Wilson ha evidenziato il valore storico della notizia: ''È un annuncio molto significativo per il WRC. Il Regno Unito ha una tradizione straordinaria nei rally e il ritorno di una gara del Mondiale segna l’inizio di un nuovo capitolo, proprio mentre il campionato si prepara a una nuova era regolamentare dal 2027''.

Infine Simon Larkin, responsabile eventi del WRC Promoter, ha ricordato il lavoro svolto per riportare il campionato nel Paese: ''Dal 2019 abbiamo lavorato insieme a Motorsport UK per trovare il percorso giusto per il ritorno del WRC nel Regno Unito. Questo progetto è il risultato di un grande impegno e rappresenta un’iniziativa importante anche per i numerosi appassionati britannici''.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 16/03/2026