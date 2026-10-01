FIA soddisfatta per il ritorno di Ford nel Mondiale Rally: "Forte slancio verso la nuova era"

L'annuncio del ritorno ufficiale di Ford nel FIA World Rally Championship a partire dal 2028, avvenuto poche ore prima del via del Rally Italia Sardegna che chiuderà l'attuale stagione, è stato accolto con soddisfazione dalla FIA e dal Promoter del WRC. La Casa americana diventerà il quarto costruttore impegnato nello sviluppo di una vettura secondo i nuovi regolamenti WRC27, con una nuova Rally1 destinata al debutto in gara nel 2029 insieme a M-Sport.

Ford WRC

Ford tornerà quindi nel WRC con un programma ufficiale completo per la prima volta dal 2012, proprio alla vigilia della nuova era regolamentare. Le norme WRC27, che entreranno in vigore dal 2027, sono state sviluppate con l'obiettivo di contenere i costi e rendere la classe regina più accessibile, con un tetto di 345.000 euro per una vettura pronta a competere in configurazione asfaltata.

Ben Sulayem palude a Ford: ''Presente in quattro mondiali FIA''

Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha sottolineato il momento favorevole per il campionato e il valore dell'ingresso di un costruttore con una lunga storia nel Mondiale Rally: ''L'annuncio di oggi rappresenta un altro momento importante per il FIA World Rally Championship. Con un nuovo promoter, tre costruttori già impegnati nei nuovi regolamenti tecnici e ora Ford che conferma il proprio ritorno come costruttore ufficiale, c'è un forte slancio verso la prossima era del campionato''.

Ben Sulayem ha inoltre evidenziato l'espansione dell'attività Ford nel motorsport FIA, ricordando il ritorno in Formula 1 nel 2026, la partecipazione al FIA World Rally-Raid Championship e il rientro nella classe regina del FIA World Endurance Championship previsto nel 2027: ''Ford è uno dei grandi nomi del motorsport e il suo impegno nei FIA World Championships continua a crescere. Dal 2028 tornerà a competere nel WRC come costruttore ufficiale. Questo darà a Ford una presenza in quattro mondiali FIA e dimostra l'importanza che attribuisce al motorsport come piattaforma e laboratorio globale per il proprio marchio, i propri prodotti e le proprie tecnologie''.

F1 2022: il presidente della FIA Ben Sulayem

Il presidente della FIA ha poi aggiunto un riferimento personale, avendo corso per Ford durante la propria carriera: ''Ho avuto il privilegio di guidare per Ford durante la mia carriera, quindi accoglierla nuovamente è per me un momento particolarmente speciale. Il WRC continua a crescere e questo impegno a lungo termine da parte di un costruttore così iconico è una testimonianza della forza del campionato''.

Boullier: un segnale per il campionato

Anche Eric Boullier, CEO del WRC Promoter, ha accolto positivamente il ritorno della Casa americana, sottolineandone il peso storico e industriale: ''La decisione di Ford di tornare nel FIA World Rally Championship come squadra ufficiale è una notizia fantastica. Il marchio ha una storia straordinaria nei rally ed è stato protagonista di alcuni dei momenti più memorabili dello sport''.

Per Boullier, il progetto assume particolare interesse anche per il rapporto tra competizione e sviluppo delle vetture stradali: ''Questo rinnovato impegno nel WRC, nell'ambito del suo ampio programma globale nel motorsport, rappresenta una forte dichiarazione sull'importanza del rally per uno dei principali marchi automobilistici mondiali. È particolarmente interessante vedere come il WRC possa sostenere sia gli obiettivi sportivi di Ford sia lo sviluppo delle future vetture stradali. Siamo felici di dare il bentornato a Ford come squadra ufficiale e guardiamo a questo nuovo capitolo con grande interesse''.

VEDI ANCHE

Tags