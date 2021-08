DOMINIO CHADWICK A BUDAPEST Jamie Chadwick ha ottenuto la sua seconda vittoria della stagione – e la quarta della sua carriera in W Series – dopo una performance dominante dal primo all'ultimo giro. Chadwick, partita dalla pole position dopo aver preceduto la diretta rivale in campionato Alice Powell e le giovanissime debuttanti Nerea Marti e Irina Sidorkova in qualifica, sapeva che sul tortuoso Hungaroring, la gara si sarebbe giocata principalmente alla partenza.

DUELLO RISOLTO ALLA PARTENZA Tutti gli occhi erano puntati sulla prima sfida diretta tra le due principali contendenti al titolo, affiancate in prima fila: Chadwick, con una partenza fulminea, ha immediatamente salutato la concorrenza e ha concluso il primo giro con oltre un secondo di vantaggio, mentre Nerea Marti, Beitske Visser e Irina Sidorkova lottavano per la terza piazza. Visser, inizialmente scattata meglio, ha dovuto difendersi da Sidorkova, la quale ha completato uno splendido sorpasso all'esterno di curva 3 per la quarta piazza.

WOHLWEND SUBITO FUORI Ad un passo dalla vittoria due settimane fa, Fabienne Wohlwend è presto stata costretta al ritiro dopo un contatto alla prima curva che ha richiesto una sostituzione dell'ala anteriore - ma rientrata ad oltre un minuto dal gruppo, la pilota del Liechtenstein ha successivamente optato per il ritiro.

SIDORKOVA RESISTE ALLA PRESSIONE In una gara che ha offerto pochi spunti per le posizioni di punta, le due principali lotte hanno visto Beitske Visser continuare a seguire da vicino Sidorkova e Emma Kimilainen inseguire Marta Garcia. La finlandese, partita ottava dopo una qualifica difficile, ha guadagnato una posizione al via su Tomaselli e ha scaltramente passato Garcia al decimo passaggio quando la pilota del team Puma ha commesso un errore alla curva 11. Non è stata altrettanto fortunata Visser, la quale ha dovuto accontentarsi della quinta posizione dopo che la diciottenne Sidorkova non ha ceduto sotto pressione. Altra lotta interessante si è rivelata quella tra Miki Koyama e la star di 'Grand Tour' Abbie Eaton: Koyama ha portato a termine un sorpasso spettacolare alla curva 4 sulla britannica nonostante un precedente contatto in curva 2.

SENZA RIVALI Dopo essere stata l'unica pilota a girare costantemente sotto il passo del 1:44, Jamie Chadwick ha tagliato il traguardo con oltre 10 secondi di vantaggio su Alice Powell – strappando alla connazionale la leadership di classifica generale per un punto. ''Prima della gara ho detto che la gara si sarebbe giocata alla prima curva, quindi dopo essere partita bene, mi sono potuta rilassare perché sapevo di avere un buon ritmo'' – ha dichiarato una Chadwick mai così sicura di sè. ''Da lì in poi ho potuto godermi la gara perché non ci sono stati periodi di safety car e ho portato a casa la vittoria, che era l'obiettivo del fine settimana''.

PRIMO PODIO PER NEREA MARTI Ma la pilota di giornata è probabilmente stata Nerea Marti, terza al traguardo dopo un weekend da incorniciare, alla quarta gara su una vettura di F3. ''Sono super felice del mio primo podio nella W Series perché ho lavorato duramente per ottenerlo e ora devo spingere per migliorare ancora di più perché sento di avere ancora margine'' – ha spiegato la giovane Valenciana, che si porta ora in terza posizione in classifica e si candida ad essere una delle rivelazioni del campionato.

PRIMI PUNTI PER GARCIA E HAWKINS Partita undicesima dopo una qualifica promettente nonostante problemi al motore, Vicky Piria ha concluso al sedicesimo posto dopo un problema in partenza che l'ha costretta alla rimonta dal fondo. Gara positiva per Sabré Cook, partita ultima ma rimontata fino alla tredicesima posizione – l'americana ha in seguito chiuso al quattordicesimo posto dopo aver perso entrambi gli specchietti, con conseguenti difficoltà nelle lotte di centro gruppo. Conquistano i primi punti stagionali Marta Garcia (settima) e Jessica Hawkins (decima).

INIZIA IL DUELLO PSICOLOGICO ''Quest'anno è difficile essere costantemente davanti, il livello in griglia è molto alto e le gare si susseguono veloci, quindi devi essere in grado di riprenderti rapidamente dalle delusioni'' – ha spiegato la campionessa in carica. ''Questa è la natura di questo campionato e quando hai la possibilità di segnare i punti pesanti devi farlo''. Il campionato interamente femminile tornerà in pista a Spa Francorchamps tra 4 settimane per la seconda parte della stagione. La lotta per il titolo si intensifica – anche sul piano psicologico.