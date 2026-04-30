Loeb, ritorno nei rally con la Ford Fiesta WRC di... Ogier

Sébastien Loeb tornerà in azione nel campionato francese asfalto in occasione del Rally Vosges Grand-Est, quarto appuntamento della stagione. Il nove volte iridato sarà al via al volante di una Ford Fiesta WRC di ultima generazione, grazie a una deroga speciale concessa dalla federazione. Il regolamento nazionale, infatti, vieta normalmente l’utilizzo delle WRC 1.6 turbo costruite dopo il 2016, ma prevede eccezioni per partecipazioni occasionali. Una possibilità di cui Loeb ha beneficiato per questa uscita.

⏮️📷 | À l'occasion de l'annonce de l'engagement de Sébastien Loeb sur le Rallye Vosges Grand Est au volant d'une Ford Fiesta WRC, retour sur la dernière apparition de l'Alsacien en Championnat de France au volant d'une WRC.



C'était au Var en 2019 avec la Hyundai I20 N WRC. pic.twitter.com/FwHZdGZbxQ — France Racing (@FranceRacingfr) April 30, 2026

Loeb correrà in coppia con la sua attuale compagna Lauréne Godey, utilizzando una Ford Fiesta WRC privata messa a disposizione da Armando Pereira. Si tratta di un telaio con una storia importante: iniziò infatti la propria carriera agonistica come vettura di Sébastien Ogier, vincendo il Rally Corsica nel 2018. A differenza della sua partecipazione del 2019, quando si impose in questo evento con una Hyundai i20 Coupe WRC ufficiale, questa volta Loeb sarà al via come pilota privato.

Il richiamo dei rally “di casa”

Attualmente Loeb è impegnato in maniera ufficiale con Dacia nel mondiale rally raid W2RC, dove dopo due appuntamenti occupa la prima posizione in classifica generale. “È vero che mi piace tornare ogni tanto nel campionato francese e continuare a fare rally - ha spiegato riguardo questo ritorno al passato - Mi piace molto il rally raid, ma disputare una gara più piccola in Francia ogni tanto è qualcosa di piacevole”. Il francese ha anche sottolineato il legame personale con la gara: “Saremo al Rally Vosges anche perché Lauréne è originaria di questa regione. Da tempo mi chiedeva perché corressimo sempre altrove e mai qui”.

Dakar 2026: Sebastien Loeb (Dacia)

Non sarà la prima volta che Loeb salirà su una Fiesta WRC di questa generazione, anche se finora l’aveva guidata solo per dei test, senza mai utilizzarla in gara. “Prima del Rally Montecarlo 2022 ho guidato questa vettura per riprendere il ritmo del WRC, visto che era da un po’ che non correvo”, ha raccontato. “Mi era piaciuta molto e quando si è presentata l’opportunità di usarla al Rally Vosges, l’ho colta”.

Possibili rivali: sfida con Lancia

In attesa dell’elenco iscritti definitivo, il principale avversario per la vittoria potrebbe essere Yoann Bonato, sei volte campione francese asfalto, atteso al via con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale supportata ufficialmente e già vincitore del Rallye Le Touquet Pas-de-Calais a fine marzo.

Il Rally Vosges Grand-Est è in programma il 13 e 14 giugno, con un percorso interamente su asfalto e diverse prove speciali tecniche tra le strade della regione dei Vosgi.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 30/04/2026