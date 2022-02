Race of Champions 2022: Loeb batte Vettel e fa poker

LA BATTAGLIA DEI SEB Si è chiusa con il successo di Sebastien Loeb la Race of Champions 2022, disputata sulle nevi svedesi di Pite Havsbed. Il francese ha battuto in finale per 3-1 Sebastian Vettel, confermando il suo gran momento di forma dopo il secondo posto nella Dakar e la vittoria nel Rallye Montecarlo. I due sono arrivati in fondo a un tabellone di tipo tennistico che vedeva al via nomi del calibro di Mika Hakkinen, Tom Kristensen, Petter Solberg, Mattias Ekstrom e Didier Auriol. Proprio il francese si è visto raggiungere a quota quattro successi nella RoC dal connazionale Loeb: i due sono i piloti più vincenti di questa manifestazione. Qui di seguito il video della manche decisiva per il successo finale del nove volte campione WRC.

It's @SebastienLoeb who becomes the 2022 ROC Champion of Champions!



Loeb equals Didier Auriol with a record four wins after holding off a hard-charging Sebastian Vettel at #ROCSweden. 🔥🔥🔥



Hats off to both legends! 👏 pic.twitter.com/hXvQ5zrx3F — #ROCSweden (@RaceOfChampions) February 6, 2022

VITTORIA DI FAMIGLIA Nella giornata di sabato è andata in scena la competizione per nazioni e a vincere è stata la Norvegia, la quale schierava una coppia padre-figlio. Al volante si sono infatti alternati Petter Solberg, campione del mondo WRC nel 2003, e suo figlio Oliver, attualmente impegnato nel mondiale rally al volante della Hyundai i20. Sconfitta in finale la coppia USA formata da Jimmie Johnson e Colton Herta.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/02/2022