Race of Champions: per Loeb un trionfo da record, Vettel e Schumacher escono nei quarti di finale

Sebastien Loeb, nove volte campione del mondo di rally, ha conquistato il titolo di ''Champion of Champions'' per la quinta volta nella Race of Champions (ROC) svoltasi oggi all'Accor Stadium di Sydney. Il pilota francese ha battuto in finale l’australiano Chaz Mostert, che aveva preso parte all’evento all’ultimo minuto.

Il percorso verso la vittoria

Loeb, 51 anni, ha iniziato la competizione con un bye nel primo turno, essendo il pilota off-road con il miglior ranking. Nei quarti di finale ha superato l’australiana Molly Taylor con due vittorie consecutive, replicando poi lo stesso risultato in semifinale contro il giovane talento del rally Oliver Solberg.

The GOAT is on his way to another ROC final. Will Sebastien Loeb become the sole all-time record holder with five individual wins?#ROCSydneypic.twitter.com/LS2PpcOai5 — #ROCSydney (@RaceOfChampions) March 8, 2025

In finale, contro Mostert, Loeb ha preso il vantaggio vincendo la prima manche con un distacco di 0,27 secondi a bordo di una Polaris RZR. Ha poi chiuso la sfida al meglio delle tre gare con un altro successo, questa volta con un margine di 0,16 secondi nella FC2 Rallycross.

Una doppietta da record

Oltre alla vittoria individuale, Loeb ha fatto la storia diventando il primo pilota a vincere sia il titolo di ''Champion of Champions'' che la ROC Nations Cup nello stesso evento. In coppia con il giovane pilota francese Victor Martins,venerdì aveva portato il Team France alla vittoria nella Nations Cup, battendo in finale il Team Australia Supercars composto da Will Brown e Brodie Kostecki.

La Race of Champions di Sidney ha visto 20 piloti sfidarsi in duelli diretti, utilizzando una gamma di vetture identiche in ogni manche, tra cui FC2 Rallycross, Supercar Lite Rallycross, KTM X-Bow Comp R, Polaris RZR Pro R, Subaru BRZ tS e Toyota GR86 Cup.

Il percorso di Chaz Mostert

Mostert, due volte vincitore della Bathurst 1000 e con esperienze alla 24 Ore di Spa e Daytona, è stato chiamato a sostituire Mattias Ekström, assente per motivi di salute. Nel corso della competizione ha sconfitto avversari di alto profilo, tra cui il pilota di Formula 1 Valtteri Bottas e il campione NASCAR Kurt Busch.

Nei quarti di finale ha battuto Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo di Formula 1, con un margine di 0,37 secondi a bordo di una Subaru BRZ tS. Successivamente, ha conquistato un posto in semifinale grazie a una vittoria in una Supercar Lite Rallycross. Qui ha affrontato Will Brown, che aveva eliminato Mick Schumacher, garantendo la presenza di un pilota australiano in finale dopo aver vinto entrambe le manche con margini di 0,14 e 0,24 secondi.

Loeb vincitore seriale anche nella Race of Champions

Per l'occasione, l’Accor Stadium di Sydney è stato trasformato in un circuito asfaltato da un chilometro per l’evento, offrendo uno spettacolo avvincente per gli appassionati di motori. Con questa vittoria, Loeb si conferma una delle leggende della Race of Champions, aggiungendo un ulteriore trofeo a una carriera che include nove titoli mondiali WRC, 80 vittorie di speciale e podi nei rally raid più prestigiosi, tra cui la Dakar. Per Loeb questo è il quinto successo nella manifestazione, risultato che gli permette di diventare il pilota più vincente in assoluto in questa manifestazione, staccando altri due rallisti come Mattias Ekstrom e Didier Auriol.

Race of Champions, classifica plurivincitori

CINQUE VOLTE

Sébastien Loeb (Francia)

QUATTRO VOLTE

Didier Auriol (Francia)

Mattias Ekström (Svezia)

DUE VOLTE

Stig Blomqvist (Svezia)

Juha Kankkunen (Finlandia)

David Coulthard (Regno Unito)

VINCITORI DI UNA VOLTA

Juan Pablo Montoya (Colombia)

Carlos Sainz (Spagna)

Tommi Mäkinen (Finlandia)

Harri Rovanperä (Finlandia)

Marcus Grönholm (Finlandia)

Heikki Kovalainen (Finlandia)

François Delecour (Francia)

Romain Grosjean (Francia)

Sébastien Ogier (Francia)

Andrea Aghini (Italia)

Sebastian Vettel (Germania)

Benito Guerra (Messico)

Filipe Albuquerque (Portogallo)

Timmy Hansen (Svezia)

Colin McRae (Regno Unito)

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/03/2025