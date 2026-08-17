Formula E, Wehrlein attacca ancora da Costa: "Ha sacrificato la sua gara per bloccarmi"

Il fresco campione di Formula E non ha perdonato l'ex compagno di squadra per la condotta avuta in gara a Londra

Pascal Wehrlein ha chiuso la stagione 2025-26 della Formula E con il secondo titolo mondiale della carriera, ma il trionfo di Londra è stato accompagnato da una forte polemica con António Félix da Costa. Il pilota Porsche, già molto duro subito dopo la gara, ha rincarato la dose nelle successive dichiarazioni, criticando pesantemente la condotta del suo ex compagno di squadra nelle fasi decisive dell'E-Prix.

Dopo il successo di sabato, il pilota della Porsche è arrivato all'ultimo round della stagione con cinque punti di vantaggio su Jake Dennis e sembrava avviato verso un finale relativamente tranquillo, dato che il britannico scattava dalle retrovie. La situazione è però cambiata nelle fasi centrali, quando da Costa ha superato il tedesco e ha iniziato a rallentarlo, nel tentativo di favorire il compagno di squadra Jaguar Mitch Evans, a sua volta ancora in corsa per il campionato.

I commissari non hanno ritenuto necessario intervenire e non hanno inflitto penalità al pilota portoghese. Wehrlein, invece, ha perso rapidamente posizioni, scivolando dalla quinta alla 12ª posizione nel giro di poche curve. Poco dopo è entrato in contatto con Dennis e Joel Eriksson, episodio che gli è costato anche una penalità di tre posizioni sulla griglia del prossimo appuntamento. Nonostante il caos finale e gli zero punti ottenuti, Wehrlein ha comunque conquistato il campionato grazie al quarto posto di Evans (a cui serviva la vittoria) e alla gara ancora più difficile di Dennis.

We had some last lap chaos in the season finale in London 🇬🇧@Hankook_Sport#LondonEPrix#FormulaEpic.twitter.com/5lzHM4Srz4 — Formula E (@FIAFormulaE) August 16, 2026

Wehrlein: ''Ciò che hanno fatto rende il titolo ancora più bello''

Intervistato da RacingNews365, il due volte campione del mondo ha spiegato che proprio il contesto dell'ultima gara ha reso ancora più soddisfacente la conquista del titolo: ''Penso che, considerando le circostanze e quello che abbiamo dovuto affrontare, sia ancora più bello. Il fatto che alcune persone siano così amareggiate e siano disposte a spingersi così lontano rende tutto ancora più piacevole''.

Wehrlein ha poi sottolineato quanto sia importante per lui riuscire a vincere nei momenti di maggiore pressione: ''È quello per cui vivo: lavorare insieme al mio team, dare tutto in pista, soprattutto nei momenti in cui cresce la pressione e diminuiscono le persone in lotta per il campionato. Riuscire a farlo in queste condizioni è diverso rispetto a farlo all'inizio della stagione, e io adoro questa situazione. Mi piace quando aumenta la tensione e cresce la pressione. Due anni fa era stata la stessa cosa''. Il riferimento è naturalmente al precedente titolo conquistato nel 2023-24, anch'esso arrivato nell'ultimo appuntamento stagionale a Londra.

L'attacco a da Costa: ''Ha sacrificato la sua gara per togliermi i punti''

Le parole più dure sono però arrivate quando a Wehrlein è stato chiesto della difesa messa in scena da da Costa: ''Non so nemmeno se lui sappia cosa stava cercando di fare. Penso che il suo primo obiettivo fosse portare Mitch davanti a me, cosa che è successa abbastanza presto nella gara. Ma quando Mitch è andato via, lui ha continuato comunque a bloccarmi''.

Secondo Wehrlein, da Costa avrebbe addirittura modificato completamente il proprio modo di guidare pur di impedirgli di avanzare: ''Ho provato a passarlo all'esterno e lui andava semplicemente dritto senza affrontare la curva, continuando a bloccarmi. Lo ha fatto così tante volte che alla fine siamo finiti entrambi fuori dai punti''.

There's contact between Evans and Müller as the Jaguar driver tries to climb up the field 👀



The incident has been noted by the stewards.@Hankook_Sport#LondonEPrix#FormulaEpic.twitter.com/6NbHIgj5qe — Formula E (@FIAFormulaE) August 16, 2026

Il tedesco è convinto che il comportamento del portoghese abbia finito per compromettere anche la sua stessa gara: ''Mitch era già molto avanti, quindi ha sacrificato tutta la sua gara per mandarmi fuori dai punti. Non riesco a credere che fosse il piano della sua squadra, perché penso che il team volesse comunque un buon risultato per lui. Quindi deve essere stato un suo piano personale''.

Wehrlein ha lasciato intendere che il rapporto con l'ex compagno di squadra renda ancora più significativo il confronto: ''Dovete chiedere a lui quale fosse la sua idea. Ma comunque non importa. Come ho detto, l'ho battuto per il quarto anno consecutivo, tre volte nella stessa macchina. Quest'anno ha perso un'altra volta contro il suo compagno di squadra'', ha concluso velenosamente il bicampione di Formula E.

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