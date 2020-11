SI RICOMINCIA Le squadre di Formula E iniziano a scaldare i motori – o, meglio, a mettere in carica le batterie – in vista della partenza della stagione 2021. Se già nei giorni scorsi la Federazione ha svelato le date dei test precampionato, che si svolgeranno sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, per i team è già tempo di presentazioni delle nuove monoposto. E se, ad esempio, la Mercedes ha già svelato la nuova Silver Arrow 02 tornando al tradizionale grigio argento, gli appassionati non possono non segnare in rosso sul calendario la data del 25 novembre.

NUOVA VECCHIA DS Il perché è presto detto: non solo mercoledì 25 cadranno i veli anche dalla nuova Mahindra – peraltro il team indiano deve ancora ufficializzare il nome del pilota che sarà affiancato ad Alexander Sims – ma anche dalla nuova DS Techeetah, la monoposto campione in carica da due stagioni. Nel caso del team franco-cinese si tratterà per il momento solo di un restyling della livrea, con DS Automobiles che ha deciso di rimandare in primavera il debutto di un powertrain aggiornato con nuovi motore, cambio e inverter. Una strada che, tra gli altri, anche Nissan e.Dams ha deciso di percorrere sacrificando in parte le prime gare di Santiago e Ad Diriyah (a meno di altri scossoni in calendario) per utilizzare un prodotto più maturo nella fase decisiva del campionato.

EFFICIENZA Il direttore di Ds Performance, Xavier Mestelan-Pinon non ha mancato di spiegare la scelta di aspettare qualche mese prima di omologare le nuove specifiche. “Abbiamo perso 90 giorni – ha spiegato il francese ai colleghi di The Race – a causa della pandemia e quindi abbiamo cercato di gestire il budget in modo efficiente. Omologheremo la nuova macchina per la seconda parte della stagione e, nel frattempo, utilizzeremo la DS E-Tense FE20. Abbiamo lavorato bene, la velocità e l’affidabilità sono buone. Allo stesso tempo, abbiamo anche molto migliorato il software di gestione”. Il debutto della FE21 è atteso per l’ePrix di Roma, in programma il 10 aprile 2021.