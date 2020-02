QUARTO ROUND Dimentichiamoci per un attimo le linee intriganti delle monoposto Gen2 Evo, perché a parlare in pista saranno ancora le “vecchie” Gen2, almeno fino a fine stagione. La Formula E torna infatti ad accendere le batterie per il quarto appuntamento della stagione sul circuito messicano dell’Hermanos Rodriguez, l’unico del calendario almeno parzialmente condiviso con la Formula 1. Dopo la vittoria di Maximilian Gunther a Santiago e quella di Alexander Sims a Ad Diriyah, la Bmw sembra essere in questo momento il team più in palla: qualcuno riuscirà a battere i due piloti della casa dell’Elica?

CIRCUITO È la grande novità di questa edizione. Stiamo parlando ovviamente del rinnovato circuito ricavato tra le pieghe dell’Hermanos Rodriguez di Città del Messico usato appunto anche dal circus della Formula 1. Il layout è ovviamente ridotto e ricalca grossomodo l’ovale composto dalla famosa curva Peraltada che immette sul rettilineo di partenza. Scompaiono due chicane in favore di una maggiore velocità di punta. Resta però immutata la zona dello Stadio, che porterà le monoposto elettriche a passare all’interno dell’ex diamante utilizzato per le partite di baseball, mentre dopo curva-3 compare un interessante tornantino che potrebbe offrire numerose opportunità di sorpasso.

NUMERI L’ePrix di Città del Messico è ormai una delle gare storiche del calendario. Giunta alla sua quinta edizione (su sei stagioni di Formula E), la gara nella metropoli centramericana ha visto fino a questo momento un inedito dominio Audi. Se a vincere al debutto assoluto è stata la Dragon Racing di Jerome D’Ambrosio, poi è stata la Casa degli Anelli a salire in cattedra: nel 2017 e nel 2019 si è imposto “capitan” Lucas Di Grassi, mentre nel 2018 il successo è andato a Daniel Abt. Proprio l’ultima edizione ha visto un duello all’ultimo metro con Pascal Wehrlein, terminato proprio al fotofinish sulla linea del traguardo con il tedesco della Mahindra ormai agli sgoccioli con la batteria.

ORARI TV E STREAMING Le monoposto saranno già in pista venerdì 14 febbraio per il classico shakedown di 15 minuti a cronometri spenti. L’ePrix di Città del Messico prenderà il via nella giornata di sabato 15 con le solite due sessioni di libere, le qualifiche, la Superpole e la gara, in diretta come al solito sui canali Mediaset ed Eurosport. Ecco tutti gli orari del fine settimana all’Hermanos Rodriguez.

Prove Libere 1: Sabato 15 febbraio ore 14.30, pagina Facebook, YouTube, app iOS/Android e sito ufficiale Formula E;

Prove Libere 2: Sabato 15 febbraio ore 17.00, pagina Facebook, YouTube, app iOS/Android e sito ufficiale Formula E;

Qualifica: Sabato 15 febbraio ore 18.45, Sportmediaset.it ed Eurosport 1;

Superpole: Sabato 15 febbraio ore 19.30, Sportmediaset.it ed Eurosport 1;

Gara: Sabato 15 febbraio ore 23.04, Sportmediaset.it, Mediaset Canale 20 ed Eurosport 1;

METEO Archiviato il grande caldo afoso di Santiago del Cile, a Città del Messico le temperature saranno invece perfette per un po’ di sane ruotate in pista: cielo sereno nessuna possibilità di pioggia e termometro che si sposterà da una minima di 8 gradi a una massima di 25. Ecco le previsioni meteo nel dettaglio:

Sabato 15 febbraio – Soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 8-25°C;

CLASSIFICHE Ecco la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2019-2020.

RISULTATI GARA

Sabato 15 febbraio, ore 23.04

GRIGLIA DI PARTENZA

RISULTATI SUPERPOLE

Sabato 15 febbraio, ore 19.30

RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 15 febbraio, ore 18.45

RISULTATI PROVE LIBERE 2

Sabato 15 febbraio, ore 17.00

RISULTATI PROVE LIBERE 1

Sabato 15 febbraio, ore 14.30