LOTTERER ED EVANS Dopo la pole position nella tappa di Roma della passata stagione – la vittoria poi andò alla Jaguar di Mitch Evans – André Lotterer torna a staccare un biglietto per la prima posizione in griglia di partenza. Il tedesco regala così a Porsche la prima partenza al palo della propria (breve) storia in Formula E, precedendo di soli 63 millesimi Mitch Evans, lo stesso che sul circuito dell’Eur gli aveva dato filo da torcere per tutta la gara, sfilandogli la prima posizione negli ultimi giri con un sorpasso spettacolare. La prima possibile rivincita è arrivata con la pole (Evans era il più rapido nelle qualifiche a gruppi), ma è chiaramente dallo spegnimento dei semafori che gli appassionati sperano di rivedere a un altro duello mozzafiato per la vittoria.

GLI ALTRI La risposta l’avremo a partire dalle 23.04 – clicca qui per tutti gli orari delle dirette tv e per i risultati completi del fine settimana – ma passa necessariamente dagli altri protagonisti dell’ePrix sull’autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. A partire da Nyck De Vries, quarto nella Superpole e alla fine terzo per effetto della penalizzazione a Pascal Wehrlein (che scatterà ultimo e sconterà un ulteriore penalità di tempo in gara a causa della sostituzione del cambio), e dei “decani” della categoria, Sebastien Buemi e Sam Bird, rispettivamente quarto e quinto in griglia.

BIG IN DIFFICOLTÀ Sessione difficile per gli altri big della serie elettrica. Il leader della classifica piloti, Stoffel Vandoorne, ha concluso con l’undicesimo tempo, giusto alle spalle dei due amici-rivali di casa DS Techeetah: il campione in carica Jean-Eric Vergne scatterà ottavo, seguito a 44 millesimi dal compagno Antonio Felix Da Costa. Ancora peggio è andata agli uomini di casa Audi e soprattutto alle Bmw grandi protagoniste dei primi tre round del campionato: Gunther e Sims sono rispettivamente in diciassettesima e diciannovesima casella, mentre Lucas Di Grassi (vincitore lo scorso anno) non è andato oltre il sedicesimo posto in griglia. La casa degli Anelli incassa però almeno una buona notizia: dopo il brutto incidente delle prove libere 1, Daniel Abt è stato dimesso dall’ospedale e spera di ricevere l’ok per correre la gara.

Formula E ePrix Città del Messico 2020, risultati Superpole:

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 André LOTTERER TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:07.922 - 2 Mitch EVANS Panasonic Jaguar Racing 1:07.985 +0.063 3 Pascal WEHRLEIN MAHINDRA RACING 1:08.200 +0.278 4 Nyck DE VRIES Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:08.214 +0.292 5 Sébastien BUEMI Nissan e.dams 1:08.364 +0.442 6 Sam BIRD Envision Virgin Racing 1:08.444 +0.522

Formula E ePrix Città del Messico 2020, risultati Qualifiche:

Pos Pilota Team Tempo Distacco Gruppo 1 Mitch EVANS* Panasonic Jaguar Racing 1:08.174 2 2 Nyck DE VRIES Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:08.294 +0.120 2 3 André LOTTERER TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:08.346 +0.172 2 4 Pascal WEHRLEIN MAHINDRA RACING 1:08.362 +0.188 2 5 Sébastien BUEMI Nissan e.dams 1:08.363 +0.189 4 6 Sam BIRD Envision Virgin Racing 1:08.394 +0.220 1 7 Robin FRIJNS Envision Virgin Racing 1:08.435 +0.261 3 8 Nico MÜLLER GEOX DRAGON 1:08.479 +0.305 4 9 Jean-Éric VERGNE DS TECHEETAH 1:08.496 +0.322 3 10 Antonio Félix DA COSTA DS TECHEETAH 1:08.540 +0.366 2 11 Stoffel VANDOORNE Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:08.636 +0.462 1 12 Edoardo MORTARA ROKiT Venturi Racing 1:08.661 +0.487 2 13 Oliver ROWLAND Nissan e.dams 1:08.726 +0.552 1 14 Jérôme D'AMBROSIO MAHINDRA RACING 1:08.788 +0.614 3 15 Brendon HARTLEY GEOX DRAGON 1:08.878 +0.704 4 16 Neel JANI TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:08.880 +0.706 4 17 Lucas DI GRASSI Audi Sport Abt Schaeffler 1:08.998 +0.824 1 18 Maximilian GÜNTHER BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 1:09.098 +0.924 1 19 James CALADO Panasonic Jaguar Racing 1:09.331 +1.157 3 20 Alexander SIMS BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 1:09.376 +1.202 1 21 Felipe MASSA ROKiT Venturi Racing 1:09.450 +1.276 3 22 Ma Qinghua NIO 333 FE Team 1:10.176 +2.002 4 23 Oliver TURVEY NIO 333 FE Team 2:10.061 +2.002 4 24 Daniel ABT Audi Sport Abt Schaeffler No Tempo 3

*Un punto extra per il miglior tempo nelle qualifiche.

In grassetto i piloti in piloti che accedono alla Superpole