SI RIPARTE La Formula 1 sta per tornare davvero in pista. Manca infatti ormai meno di un mese al debutto ufficiale delle monoposto 2020 sul circuito del Red Bull Ring che ospiterà il primo e il secondo appuntamento di questo strano mondiale azzoppato dall’emergenza Covid. E se la Mercedes è già tornata al lavoro per una due giorni di prove a Silverstone – con monoposto di due anni fa – al fine di rinfrescare le procedure anche alla luce delle nuove normative anti-contagio, per il ferrarista Charles Leclerc (in attesa del test programmato dal Cavallino sulla pista di Fiorano) è finalmente arrivato il momento di svestire i panni del pilota virtuale e di indossare nuovamente guanti, tuta e casco.

LONATO DEL GARDA Il monegasco ha infatti raggiunto il South Garda Karting, pista bresciana a Lonato Del Garda, per un’intensa giornata di allenamento al volante del suo kart Birel ART. Un’occasione ghiotta per ritrovare feeling con l’asfalto e la velocità dopo una lunga quarantena a base di videogiochi e con giusto un piccolo diversivo… cinematografico. La parentesi online del Principino, che ha anche improvvisato una diretta Twitch dall’abitacolo (video sotto), non è però ancora finita visto che nel prossimo weekend sarà impegnato al volante di una Ferrari 488 nella 24 Ore di Le Mans virtuale al fianco di Antonio Giovinazzi e dei due “pro” del simracing, Enzo Bonito e David Tonizza.