RISATE E SIMULATORI Charles Leclerc, astro nascente della Ferrari con già due vittorie in rosso nel suo palmares (a Spa e Monza lo scorso anno), è stato ospite di Alessandro Cattelan su Sky in prima serata nel corso della trasmissione #EPCC (E poi c'è Cattelan), rendendosi protagonista di divertenti sketch con il presentatore. Il pilota monegasco ha raccontato del suo impegno ai simulatori in questi giorni di mondo bloccato dal Covid-19, spiegando che la sua ragazza si è anche dovuta iscrivere a Twitch (la piattaforma utilizzata dai gamers online) per potersi far aprire la porta di casa mentre lui era impegnato a ''guidare'', sfidando peraltro Cattelan proprio in un giro di Monaco simulato.

TASSISTI E CARBONARA Nell'occasione Leclerc ha dovuto rispondere ai messaggini che gli mandava Cattelan sul telefonino, una trovata per far capire al pubblico che utilizzare un cellulare al volante è pericoloso persino per un campione della Formula 1. Irresistibile lo sketch sulla Carbonara, con la pubblicità progresso girata da Cattelan e dal monegasco per dire basta all'iconico piatto romano fatto ''alla ca**o di cane''. Ma Charles ha potuto parlare anche dei suoi trionfi (simpatico il siparietto avuto con un tassista al termine della trionfale cavalcata di Monza lo scorso anno) e delle sue aspettative per la prossima stagione. Di seguito potete visionare le quattro migliori clip della serata, per rivedere invece la puntata per intero basta utilizzare il link che segue.

