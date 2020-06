TORNANO I MOTORI La Formula 1 riparte. Dai test di Barcellona dello scorso inverno, quello di oggi è stato il primo giorno in cui si sono riaccesi i motori di un team, e nel quale una monoposto ha potuto girare in pista. Parliamo della Mercedes campione del mondo che con Valtteri Bottas ha svolto il suo ''protocol-run'' a Silverstone, ovvero ha avuto l'opportunità di testare il lavoro di routine in presenza delle norme anti-Covid 19, sfruttando la concessione di FIA e Formula 1.

DOMANI HAMILTON Sotto gli occhi vigili di Toto Wolff, i ragazzi del box Mercedes hanno simulato qualche ora in pista, testando distanziamento sociale, uso di mascherine e visiere, e ponendo attenzione sulla stesura di nuove procedure all'interno dello spazio ristretto nel quale opereranno da qui alla fine della stagione. Non sono mancati alcuni giri sul tracciato britannico: l'auto utilizzata da Bottas oggi è stata la AMG F1 W09 EQ Power+ campione del mondo nel 2018 con Lewis Hamilton. E domani sarà proprio il turno di quest'ultimo, che avrà anche lui l'opportunità di prendere dimestichezza con questa Formula 1 in era Covid-19. Di seguito una ricca galleria della giornata.