Ferrari, la rivoluzione 2026 nel segno della continuità: arriva la SF-26, presentazione il 23 gennaio

La Ferrari entra nella stagione della rivoluzione dei regolamenti tecnici dando un segnale di continuità rispetto al recente passato. La scuderia di Maranello ha infatti annunciato via social il nome della prossima monoposto che sarà protagonista del Mondiale 2026 di Formula 1 senza cambiare le carte in tavola: dopo la SF-23, la SF-24 e la SF-25 – dove le lettere stanno per Scuderia Ferrari e il numero per l’anno di riferimento – il Cavallino prosegue su questa strada annunciando l’arrivo della SF-26.

Ferrari: nel 2026 resta (quasi) solo il nome

Il nome in stretta continuità con il recente – e non troppo glorioso, a dirla tutta – passato è per il resto l’unica cosa che la monoposto si porta dietro dalla deludente stagione 2025. La Formula 1 si appresta a vivere una rivoluzione dei regolamenti che porteranno le squadre non solo a cambiare radicalmente l’aspetto anche visivo delle macchine (più leggere, più strette e più corte) ma anche le power unit.

Dopo 12 stagioni con la stessa architettura dei motori, da quest’anno anche il “cuore” delle macchine di F1 cambia del tutto, con dei propulsori sempre V6 ibridi, ma con la parte elettrica che svilupperà quasi il 50% della potenza a scapito di un motore termico molto più contenuto. Per questo si parla davvero compiutamente di rivoluzione tecnica, già che a cambiare non sono solo i telai e l’aerodinamica delle monoposto, ma anche i motori come non succedeva da tempo immemore.

Vasseur, Hamilton, Leclerc: la continuità è nelle persone

Come il nome, la Ferrari cambia sì pelle (ma per esigenze di regolamento) ma non l'assetto organizzativo. Resta infatti al comando il team principal francese Frederic Vasseur, con il suo vice Jerome D’Ambrosio e il direttore tecnico Loic Serra che ha (in parte) supervisionato il debutto e la (poca) evoluzione della SF-25.

I piloti saranno ancora Charles Leclerc, che esce rafforzato da un ottimo 2025, e un Lewis Hamilton che invece deve ritrovare fiducia, grinta e voglia dopo un’annata disastrosa, la prima della carriera senza riuscire a raccogliere neppure un podio.

La presentazione della nuova Ferrari F1 2026

La SF-26 sarà presentata il prossimo 23 gennaio con un evento trasmesso sul web, senza la presenza della stampa. La macchina poi scenderà in pista a Barcellona nei tre giorni di shakedown a porte chiuse fissati tra il 26 e il 30 gennaio.

