L'evoluzione delle Ferrari di Formula 1 in un video sorprendente

Settantacinque anni di Formula 1 visti dal box più iconico di tutti. La storia della Scuderia Ferrari nel Mondiale non è solo una sequenza di titoli, vittorie e piloti leggendari, ma soprattutto un percorso di continua evoluzione tecnica, che riflette – spesso anticipandoli – i cambiamenti regolamentari e filosofici del Circus.

Tutto questo lo troviamo nel video qui sotto, che mostra 75 anni di evoluzione tecnica raccontati attraverso le immagini delle monoposto, in un video ipnotico che le vede trasformarsi l'una nell'altra.

Dal debutto assoluto nel 1950 con la Ferrari 125 F1 fino alla monoposto che affronta il Mondiale 2025, ogni vettura racconta un pezzo di storia, fatta di intuizioni geniali, rivoluzioni forzate e periodi di dominio alternati a lunghe fasi di ricostruzione.

Guardare in sequenza tutte le monoposto Ferrari di Formula 1 significa osservare l’evoluzione stessa del motorsport: dal romanticismo delle origini alla chirurgica precisione dell’era moderna.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/12/2025