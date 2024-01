Ferrari, svelato il nome della monoposto per il mondiale 2024

Non vincerà sicuramente il campionato mondiale della fantasia, ma la casa di Maranello non è in questo quello che vuole distinguersi, anche perché in passato i nomi sono stati tanti e variegati, e quasi mai monotoni. Perciò i tifosi della rossa possono accogliere senza pregiudizi la sigla data alla monoposto che Charles Leclerc - fresco di rinnovo quinquennale - e Carlos Sainz guideranno nel prossimo Campionato del Mondo di Formula 1. Ferrari SF-24, una prosecuzioni naturale della SF-23 che lo scorso anno ha calcato con alterne fortune i palcoscenici iridati. Per vederla occorrerà attendere un paio di settimane, con la presentazione ufficiale già fissata per il 13 febbraio 2024 a Maranello. Nel frattempo, potete cliccare qui se volete conoscere la storia di tutti i nomi delle monoposto Ferrari impegnate nel mondiale di Formula 1 dal 1950 a oggi.

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/01/2024