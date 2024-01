Ferrari nella nautica con Giovanni Soldini: arriva la conferma

Unendo i puntini, dopo aver visto il video teaser, avevamo indovinato: da Marannello arriva la conferma ufficiale. Ferrari si prepara a competere nel mondo della vela e per farlo ha scelto un team principal al di sopra di ogni sospetto: quel Giovanni Soldini che in precedenza ha firmto imprese leggendarie sulle rotte più difficili del Mondo al timone delle barche Maserati e non solo.

Giovanni Soldini, il velista dei record con Maserati

DALLE BARCHE A VELA ALLE AUTO Come nel caso del video, le indicazioni sono pochissime: a Maranello piace darle con il contagocce e non sappiamo in quale categoria di regate vorranno impegnarsi. Quello che si sa è che la Ferrari sarà direttamente impegnata ''in un progetto unico all’insegna di tecnologie all’avanguardia, nel suo intero ciclo di ideazione, ingegnerizzazione e testing''. Nelle intenzioni della Casa, la ricerca delle massime performance sul mare e di soluzioni concrete per la sostenibilità darà origine a innovazioni che dovrebbero trovare applicazione anche nell’evoluzione delle auto del Cavallino.

PARLANO GLI INTERESSATI Il presidente di Ferrari John Elkann ha dichiarato: “Stiamo per intraprendere un viaggio entusiasmante che amplierà la nostra anima racing. Con questa nuova sfida agonistica, motivati dalla nostra capacità innovativa e dall’impegno per la sostenibilità, ci spingeremo oltre gli attuali confini. Siamo felici di poter contare su Giovanni, straordinario per esperienza, determinazione e spirito di squadra”. Giovanni Soldini, da parte sua, dice: “Sono entusiasta di iniziare una nuova avventura con Ferrari. Stiamo lavorando a un progetto importante e all’avanguardia con un potenziale tecnologico strabiliante che mette insieme mondi diversi e competenze di altissimo livello. Partecipare alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative e rispettose del nostro pianeta con un team eccezionale è davvero un’esperienza unica.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/01/2024