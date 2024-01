Ferrari pubblica un video suggestivo e misterioso: che significa?

Da Maranello bocche cucite: il nuovo video rilasciato dalla Ferrari è intenzionalmente misterioso e a una richiesta di maggiori informazioni ci è stato risposto che tutto verrà svelato a tempo debito. Il video si intitola Una gara dove non siamo mai stati prima e la foto a corredo mostra le onde del mare viste dall'alto. Senza alcuna pretesa di azzeccare il pronostico, lasciamo galoppare la fantasia e proviamo a indovinare il significato.

COSA DICE IL VIDEO ''Il nostro sguardo è fisso su nuovi orizzonti'', si dice nel video su un'immagine dell'orizzonte mentre il sole tramonta sull'oceano; ''portanto la corsa dove non siamo mai stati'', si sente un istante dopo mentre si intravede la chiglia di una barca a vela sorvolare la superficie del mare sorretta dai suoi hydrofoil. Vero è che Ferrari e la nautica hanno già avuto punti di contatto, in passato. Mai, però, con un impegno ufficiale in un vero circuito di competizioni veliche.

Maserati Multi 70 con gli hydrofoli sotto la chiglia

UNIAMO I PUNTINI Se sul collegamento con il mare e le regate avessimo indovinato, il pensiero correrebbe immediatamente al recente divorzio consumatosi tra il velista milanese Giovanni Soldini e la Maserati, con cui ha colto successi mondiali a ripetizione: prima con il monoscafo Maserati VOR70 e poi con il trimarano Maserati Multi70: imbarcazione che, guarda caso, introduceva la tecnologia del foiling.

VEDI ANCHE

''PILOTA'' VINCENTE Il sodalizio tra Soldini e Maserati ha portato alla conquista di 9 record su rotte storiche e 27 partecipazioni a regate di primissimo piano. Multi70, nel 2023, è stato anche la prima imbarcazione da corsa oceanica a poter contare sulla piena autonomia energetica grazie all'impianto fotovoltaico e un motore elettrico installati a bordo e dal 2022 ha collaborato al programma di monitoraggio dell’UNESCO per raccogliere dati fondamentali sulla salute degli oceani.

Giovanni Soldini, il velista dei record con Maserati

CUI PRODEST? Tutto ciò rappresenta un capitale sportivo e d'immagine che ben si sposerebbe con le ambizioni di Benedetto Vigna di traghettare la Ferrari in un'era più green, attraverso l'impiego di tutte le tecnologie più innovative e delle fonti rinnovabili, che nulla meglio di una barca a vela simboleggia. Lo ripeto: per ora da Ferrari non giunge alcuna conferma né smentita, né alcun elemento che possa suffragare questo volo pindarico nella fantasia più sfrenata. Stiamo solo cercando di unire puntini che, sparsi su un foglio di carta, possono voler dire tutto come niente. Ma di sicuro se da Maranello volevano catturare la nostra attenzione con il video misterioso, hanno centrato il risultato.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/01/2024