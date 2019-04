#BAHRAINTEST Prima di lasciare il tracciato di Sakhir, la Formula 1 si concede un altro giro di giostra. Le monoposto scendono nuovamente in pista per l'ultimo giorno di in-season test in Bahrain, che prevede il ritorno in macchina di Fernando Alonso per continuare lo sviluppo delle gomme Pirelli 2020. In casa Ferrari, ci sarà invece avvicendamento tra Mick Schumacher, protagonista ieri, e il titolare Sebastian Vettel. Il figlio del grande Michael sarà però impegnato anche oggi: per lui è pronto il sedile dell'Alfa Romeo Racing guidata ieri dall'italiano Giovinazzi.

Line-up piloti Day-2, in-season test F1 2019 Bahrain

Mattina Pomeriggio Mercedes George Russell George Russell Ferrari Sebastian Vettel Sebastian Vettel Red Bull Dan Ticktum Dan Ticktum Renault Jack Aitken Jack Aitken Haas Pietro Fittipaldi Pietro Fittipaldi McLaren Lando Norris Lando Norris Racing Point Sergio Perez Sergio Perez Alfa Romeo Mick Schumacher Mick Schumacher Toro Rosso Alexander Albon Alexander Albon Williams Nicholas Latifi Nicholas Latifi McLaren* Carlos Sainz Fernando Alonso Toro Rosso* Daniil Kvyat Daniil Kvyat

*Auto a disposizione della Pirelli per i test gomme 2020.

